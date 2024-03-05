قومي المرأة بالمنيا يستكمل ندوات برنامج الإرشاد الأسري

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة ، إستكمال فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، وذلك بعدد من قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا .

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وذلك في العديد من المجالات على مدار الفترة الماضية ، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات ، الإجتماعية ، والصحية ، والإقتصادية وغيرها ، وإدماجها في خطط الدولة للتنمية.

من جانبها استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا ، جهود المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ سلسلة من الندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الماضي بمركز مغاغة ، بعدد من القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( البلاعزتين- ابو بشت - منشأة نيازي - شم القبلية - بني خلف - أحمد يونس - شم البحرية - شيحه - بني خالد - شارونه - جزيرة شارونه -عباد شارونه ) ، حيث تم استهداف عدد 653 من السيدات والرجال.

وأضافت أبوسمرة، أن الندوات تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج ، وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج ، والتغذية السليمة للأم والطفل ، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ، ومراحل نمو الطفل وتطوره ، وتعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى ، وما يقدمه من خدمات والخط الساخن ١٥١١٥، و ذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .