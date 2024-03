Microsoft تشغل عرض شركاء Xbox في 6 مارس

3/5/2024 10:49:49 AM

أعلنت Microsoft عن عرض ألعابها الثاني لعام 2024، وهذا العرض يدور حول مشاريع من شركائها الخارجيين. تم تعيين بث Partner Preview الثاني في 6 مارس الساعة 7 مساء. سيتم تشغيله لمدة 30 دقيقة تقريبًا وسيحتوي على أكثر من عشرة مقاطع دعائية جديدة من الناشرين بما في ذلك Capcom وNexon وEA.

تم تأكيد ثلاث ألعاب للعرض. سنكتشف تفاصيل حول الاجتياز والقتال في Tales of Kenzera: Zau، وهي لعبة Metroidvania ثنائية الأبعاد منشورة من EA ومن المقرر أن تصل الشهر المقبل. أبو بكر سالم، الذي قام بأداء صوت بايك في Assassin's Creed Origins، هو القائد الإبداعي للعبة وسيقوم برواية إعلان Partner Preview.

بالإضافة إلى ذلك، سنرى طريقة اللعب من لعبة الحركة الإستراتيجية Kunitsu-Gami: Path of the Goddess من Capcom وThe First Berserker: Khazan، وهي لعبة تقمص الأدوار من Nexon. تعد Microsoft أيضًا بتفاصيل حول المزيد من العناوين المرتبطة بـ Xbox والكمبيوتر الشخصي و Game Pass. هذه عبارة شائعة في كل مرة يحدث فيها أحد هذه التدفقات، ولكن بما أننا نعلم أنها ستأتي إلى Game Pass في يوم إصدارها، فربما يكون هذا أخيرًا عندما نتعلم المزيد عن Hollow Knight: Silksong.

ستتمكن من مشاهدة البث على قنوات Xbox على YouTube وTwitch (سيكون البث على YouTube متاحًا بدقة 4K، لكن Twitch يقتصر على 1080 بكسل). وتقول مايكروسوفت إنها ستجعل العرض متاحًا بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة البريطانية والأوصاف الصوتية الإنجليزية. لأول مرة، ستقدم Microsoft إصدارات من بث Xbox باللغات البنغالية والماوري والبنجابية (الغورموخية) والسواحيلية والتاميلية والأردية والزولو.