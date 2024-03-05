كيفية طلب Apple MacBook Air مع M3

بعد بضعة أسابيع من الشائعات، أعلنت شركة Apple اليوم عن أحدث الإدخالات في تشكيلة أجهزة MacBook الخاصة بها: طرازات MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة، وكلاهما مدعوم بمجموعة شرائح M3. كما كان متوقعًا، تعد إضافة M3 أكبر تغيير لهذه أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعلها تتماشى مع أحدث أجهزة MacBook Pros وiMac مقاس 24 بوصة، والتي تم تحديثها جميعًا في نهاية عام 2023 لتعمل على أحدث أنواع السيليكون من Apple. يمكنك طلب جهازي الكمبيوتر المحمول MacBook Air الجديدين اليوم من موقع Apple الإلكتروني وتجار التجزئة الآخرين بسعر يبدأ من 1099 دولارًا أمريكيًا، وسيكونان متاحين في المتاجر في 8 مارس. ومع هذه الأجهزة الجديدة، قامت Apple بإزالة Air الذي يعمل بنظام M1 من متجرها عبر الإنترنت وMacBook انخفض سعر Air M2 المبدئي إلى 999 دولارًا.

تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة Apple MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع M3 للطلب الآن بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

تقول شركة Apple أن جهاز M3 MacBook Airs سيكون أسرع بنسبة تصل إلى 60 بالمائة من الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام M1 وأسرع بما يصل إلى 13 مرة من أجهزة Airs القديمة التي تعمل على شرائح Intel. تعد السرعة والكفاءة أهم النقاط هنا، وإلا فلن تتغير مواصفات MacBook Air كثيرًا. تحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة مقاس 13 بوصة و15 بوصة على وحدات معالجة مركزية ثماني النواة وتدعم ما يصل إلى 10 نواة من وحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية. والجدير بالذكر أن جهاز MacBook Air M3 مقاس 13 بوصة يتمتع بنفس مواصفات البداية لطراز M2 الذي سبقه: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. تظل مواصفات العرض كما هي في جميع المجالات أيضًا: يشتمل كلا الطرازين الجديدين على لوحة Liquid Retina بدقة 2560 × 1664 وما يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع من السطوع.

الإضافات الأخرى الجديرة بالملاحظة على أجهزة MacBook Air التي تعمل بنظام M3 هي الدعم الإضافي لـ Wi-Fi 6E (يدعم M2 Air شبكة Wi-Fi 6 القياسية فقط) وما يصل إلى شاشتين خارجيتين (مع إغلاق الغطاء). يجب أن يكون هذا الأخير مفيدًا بشكل خاص للمهام المتعددة وأي شخص يستخدم Air الجديد كسائق يومي ويريد استخدام أكثر من شاشة خارجية في إعداد مكتبه.

تم نقل خيارات الألوان من إصدار M2 أيضًا: يتوفر جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة و15 بوصة مع M3 باللون منتصف الليل، والرمادي الفلكي، وضوء النجوم، والفضي. على الرغم من أنه يبدو أن شركة Apple تقوم الآن بإصدار فاتورة M2 Air كخيار "ميزانية" في التشكيلة، إلا أن جهاز M1 يظل معروضًا للبيع (في الوقت الحالي) لدى تجار التجزئة الآخرين مثل Amazon عندما يمكنك الحصول عليه بسعر يصل إلى 750 دولارًا.