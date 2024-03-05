آبل تعلن عن MacBook Air الجديد المزود بشرائح M3

أعلنت شركة Apple للتو عن تحديث لسلسلة MacBook Air الشهيرة، بعد شهر واحد فقط من إطلاق سماعة الرأس Vision Pro. الوجبات الجاهزة الكبيرة هنا؟ تم تجهيز جهاز MacBook Air الجديد بمجموعة شرائح M3 الخاصة بالشركة.

كانت هذه الشريحة مخصصة سابقًا لخط MacBook Pro الأقوى وأحدث طرازات iMac، وهي قادمة إلى طرازات MacBook Air الجديدة مقاس 13 و15 بوصة.

تعد شريحة M3 أقوى بكثير من سابقتها، حيث أظهرت الاختبارات المعيارية زيادة تقريبية في الأداء بنسبة 17 بالمائة في المهام أحادية النواة و21 بالمائة في المهام متعددة النواة. وينطبق هذا على أداء وحدة معالجة الرسومات، مع تحسن بنسبة 15 بالمائة تقريبًا مقارنة بـ M2.

بمعنى آخر، لا يزال الخط الفاصل بين جهازي MacBook Air وPro غير واضح. لقد ولت الأيام التي كان فيها الهواء يستخدم حصريًا لتصفح الويب. (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جهاز Air الجديد يتميز بشريحة M3 القياسية، وليس M3 Pro أو Max).

وبعيدًا عن الشريحة الجديدة، لا يزال هذا هو جهاز MacBook Air. يبدو بشكل أساسي نفس طراز 2022، مع نفس الشاشة الرائعة مقاس 13.6 بوصة وإعداد قوي بشكل مدهش لسماعات رباعية. أطلقنا على إصدار M2 منذ عامين اسم "جهاز Mac شبه المثالي من Apple" و"جهاز مثالي محمول للغاية". وبالمثل، فإن الطراز مقاس 15 بوصة مطابق بشكل أساسي للطراز الذي قدمته شركة Apple في الصيف الماضي، باستثناء ترقية M3.

تأتي شهادات ماجستير إدارة الأعمال الجديدة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) متواضعة نسبيًا تبلغ 8 غيغابايت - لكن هذه ليست أجهزة كمبيوتر محمولة تستخدم الطاقة من Apple. لديهم... فقط شريحة قوية جدًا. كما كان من قبل، يبلغ الحد الأقصى لكلا الجهازين 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و2 تيرابايت من التخزين. يجب أن تكون هناك فوائد جديدة، بما في ذلك، كما ذكرت شركة Apple، دعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين عند إغلاق الكمبيوتر المحمول. هناك أيضًا شبكة Wi-Fi 6E مضمنة في عائلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Air لعام 2024.

ويبلغ سعر جهاز M3 MacBook Air مقاس 13 بوصة 1099 دولارًا، بينما يبدأ سعر الطراز 15 بوصة من 1299 دولارًا. تودع شركة Apple أيضًا جهاز M1 MacBook Air، بينما سيظل طراز M2 مقاس 13 بوصة معروضًا للبيع مقابل 999 دولارًا.

كلا الطرازين الجديدين من MacBook Air متاحان للطلب المسبق اليوم، وستتوفر الأجهزة يوم الجمعة 8 مارس.