عاجل.. فودافون تكشف أسباب عطل الشبكة وتعلن عن تعويض العملاء

أعلنت شركة فودافون أن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم الثلاثاء.

أوضحت ڤودافون في أول بيان لها أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتعتذر الشركة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

أشارت ڤودافون إلى أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات.

ڤودافون تعلن عن تعويض العملاء

كما ستقوم ڤودافون بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.