وزارة الرياضة تستضيف الفنان محمد صبحي في لقاء حواري بعنوان "الوعي والنشء والشباب وبناء الانسان”

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاء حواري مفتوح مع الاعلامي القدير محمد صبحي تحت عنوان " الوعي والنشء والشباب وبناء الانسان" ضمن سلسلة لقاءات حوارية تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء-الادارة العامة للموهوبين والمبدعين وذلك لمناقشة القضايا الخاصة بطرق التربية الايجابية السليمة ونشر العادات والتقاليد المصرية ومحاربة الافكار المتطرفة التي تواجه النشء في المجتمعات العربية ودور الاعلام والفن في بناء الانسان ونشر الوعي ومحاربة هذه الافكار وغرس القيم والعادات والتقاليد المصرية في النشء.

وفي كلمته اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدولة المصرية توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الشباب والنشء وهما الأساس لأسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم.

اشرف صبحي: الاعلام المصري يحرص علي نشر الوعي والعادات والتقاليد المصرية ومحاربة الافكار المتطرفة

واضاف ان وزارة الشباب والرياضة تحرص علي تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بتنمية الشباب والنشء ومحاربة الفساد وغرس القيم والعادات والتقاليد المصرية لديهم والتي تمثل احد ركائز التنمية المستدامة في بناء الانسان لخلق حيل واعي قادر علي مواجهة التحديات المستقبلية.

واكد وزير الشباب والرياضة ان الاعلام يعتبر شريكا فعالا في نشر الوعي لدي النشء ومحاربة الافكار المتطرفة الدخيلة علي المجتمع المصري من خلال تقديم فن هادف يعنل علي نشر الوعي والتسامح والتعايش واحترام الاخر وغرس حب الوطن والانتماء لدي النشء والشباب.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي الدور البارز للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في ابراز انشطة الوزارة المختلفة الخاصة بالشباب والنشء في المجالي الشبابي والرياضي بالاضافة الي تقديمها العديد من البرامج والرسوم المتحركة الخاصة بالاطفال والتي تعرفهم عن حضارة مصر وتاريخها وتعزيز الانتماء لدي الطفل والمصري وغرس القيم لديهم.

ومن جانبه وجه الفنان محمد صبحي الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب علي اقامة هذا اللقاء الحواري واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء في شتي المجالات.

واكد صبحي علي ان الجميع يجب ان يتكاتف لمواجه التحديات العالمية المتزايدة المتعلقة بانتشار الافكار المتطرفة وتاثيرها علي النشء والشباب، واضاف انه كان دائما يسعي من خلال اعماله الفنية الي نشر الوعي ومحاربة هذه الافكار ومواجهة تاثيرها السلبي علي الاسرة المصرية وتعزيز القيم المجتمعية ورفع قيمة الاسرة وذلك من خلال تقديم النماذج الايجابية في المجتمع ونشر الايجابيات في المجتمع ومحاربة انواع الفساد في المجتمع وتعزيز التسامح و التعايش والتعاطف والاحترام المتبادل علي سبيل المثال من خلال مسلسل ونيس وغيره من الاعمال الهادفة.

واضاف محمد صبحي انه كان دائما حريصا علي ان يكون فنانا مؤثرا في المجتمع وان يترك اثر طيب للاجيال القادمه وان يعمل علي نشر القيم والوعي من خلال اعماله الفنية.