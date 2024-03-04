خلف الله يفوز بمنصب مقرر رابطة النقاد الرياضيين

أسفرت عملية الفرز فى انتخابات رابطة النقاد الرياضيين التى أجريت اليوم بالدور الرابع بمبنى نقابة الصحفيين عن فوز حسن خلف الله بمنصب مقرر الرابطه للدوره الثانيه على التوالي متفوقا على منافسه محمد يحيى وكيل نقابة الصحفيين بعد منافسه قويه حتى نهاية الفرز بينما فاز أحمد إسماعيل بمنصب النائب وإيهاب شعبان بمنصب أمين صندوق الرابطه.

وتكونت لجنة الإنتخابات من الاساتذه شوقى حامد وياسر أيوب وطارق الأدور وخالد عبد المنعم فى حضور محمود كامل سكرتير عام النقابه

ووافقت الجمعيه العموميه التى زاد عددها عن ٤٠٠ عضو علي الميزانيه والحساب الختامى