سامسونج تطرح سلسلة Galaxy Buds وGalaxy Fit3

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر خلال الفترة الماضية، عن ثلاث منتجات جديدة مبتكرة تهدف إلى تحسين حياة المستخدمين عبر تقنيات متطورة، في مقدمتها سلسلة هواتف Galaxy S24 التي تقدم آفاقًا وإمكانيات جديدة واستثنائية تتخطى الحواجز الثقافية واللغوية.

تمكن هذه التكنولوجيا الجديدة المستخدمين من التواصل بشكل فعال، ليس فقط عبر الهاتف، بل أيضًا عبر سلسلة سماعات Galaxy Buds الجديدة، إذ أنه من خلال التحديثات الجديدة لها، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوت فائقة بفضل الذكاء الاصطناعي.

تقدم سماعات Galaxy Buds تجربة اتصال محسّنة مع منظومة سامسونج، حيث تتيح للمستخدمين الاستمتاع بصوت نقي وغامر دون استخدام اليدين بفضل التقنيات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما توفر سلسلة Galaxy Buds تجربة اتصال متكاملة مع جميع منتجات سامسونج، بما في ذلك هواتف Galaxy S24، وسلسلة Galaxy Book4، وأجهزة التلفاز الحديثة.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة الترجمة الفورية عبر سلسلة Galaxy S24، مما يتيح لهم التواصل مع الآخرين بلغات مختلفة بشكل سلس وبدون عوائق، عبر المترجم الفوري وعند اقترانها بسماعات Galaxy Buds، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة بوضوح أكبر.

كما توفر سلسلة Galaxy Buds أيضًا تجربة اتصال متطورة مع منظومة سامسونج، بفضل تقنيات مثل Auracast وAudio 360 التي توفر صوتًا محيطيًا ونقيًا، كما تتيح خاصية التبديل التلقائي (Auto Switch) للمستخدمين التنقل بسهولة بين مختلف أجهزتهم، مما يساهم في تحسين تجربة الاستخدام بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح التحديثات الجديدة لسلسلة Galaxy Buds تدريجيًا عبر سماعات Galaxy Buds2 Pro وBuds2 وBuds FE اعتبارًا من نهاية فبراير، مما يعكس التزام سامسونج المستمر بتوفير تجارب صوتية متقدمة ومريحة للمستخدمين.

كما كشفت سامسونج عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Fit3، التي تعتبر أحدث إضافة لمجموعة منتجاتها في مجال تتبع اللياقة البدنية والصحة، تتميز Galaxy Fit3 بأنها مزيج من المتانة والأناقة، حيث تأتي بإطار من الألومنيوم وشاشة بحجم 1.6 بوصة، مما يوفر ملائمة أنيقة ومريحة للاستخدام اليومي. وبفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا، يمكن للمستخدمين استخدام Galaxy Fit3 بسلاسة في حياتهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

أكد كريستيان شميدت، نائب الرئيس ورئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في شركة سامسونج للإلكترونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التزام سامسونج بتوفير أدوات متقدّمة لمراقبة الصحة، والتي من شأنها مساعدة المستخدمين على الحياة الصحية، في وقت يشهد فيه اهتماماً متنامياً بالوعي الصحّي الشامل.

وتعتبر إمكانية التخصيص خاصية بارزةً في Galaxy Fit3، حيث يمكن للمستخدمين تحسين نمط جهاز التتبع من خلال اختيار وجوه ساعة من بين أكثر من 100 واجهة مُعدة مُسبقًا، أو تعيين صورهم الشخصية كخلفية، وبفضل إمكانية تغيير السوار بسهولة بنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تناسق الجهاز مع أسلوب حياتهم وأنشطتهم اليومية بكل سلاسة.

يتيح جهاز Galaxy Fit3 للمستخدمين تتبّع المقاييس الصحيّة في بدقة وكفاءة على مدار الساعة، حيث يمكن للمستخدمين مراقبة أنماط نومهم وتتبّع مستويات الأكسجين في الدم بشكل دقيق وشامل. كما يوفر الجهاز تدريبًا شخصيًا على النوم، مما يعزز فهم المستخدمين لأنماط نومهم ويوجههم نحو تغييرات إيجابية في روتينهم اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، تمكّن ساعة Galaxy Fit3 المستخدمين من مراقبة أنشطتهم اليومية بفعالية، مع القدرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التمرينات الرياضية في أي وقت وفي أي مكان. كما تميّزت Galaxy Fit3 بتصنيف 5ATM ومقاومتها للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في الأنشطة الخارجية بدون قلق.

كما تضمّنت خصائص الأمان المتقدّمة في Galaxy Fit3 خاصية اكتشاف السقوط التي تحدد الحوادث المحتملة وتحث المستخدمين على الوصول إلى خدمات الطوارئ على الفور، بالإضافة إلى ميزة الطوارئ SOS التي تسمح للمستخدمين بطلب المساعدة فورًا بالضغط على الزر الجانبي خمس مرات.

ويأتي إطلاق هذه الباقة من المنتجات فائقة التطور في إطار تعزيز شركة سامسونج للإلكترونيات لمكانتها كرائدة في عالم التكنولوجيا والإبداع، حيث تسعى دائمًا من خلال ما تقدمه لتحسين حياة المستخدمين وتوفير تجارب متطورة ومريحة، كجزء من التزامها بتقديم الابتكارات التي تجعل الحياة أكثر سهولة ومتعة.