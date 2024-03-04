"ماجد الفطيم" تطلق أكاديمية تجارة التجزئة باستثمار 25 مليون جنيه

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر، عن افتتاح أكاديمية تجارة التجزئة في مصر، وهي أول أكاديمية متخصصة في قطاع التجزئة في الدولة تم تصميمها للمهنيين العاملين في كارفور.

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إطار استرتيجية شركة "ماجد الفطيم" الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

شهد الحدث حضور الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، واللواء مجدي محمد عبد المتعال، رئيس حى البساتين، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "ماجد الفطيم القابضة"، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي فريق القيادة العليا في شركة "ماجد الفطيم".

وتمثل هذه المبادرة استثماراً ضخماً، حيث خصصت "ماجد الفطيم" 25 مليون جنيه لتأسيس وتشغيل الأكاديمية. ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة بارزة في إطار التزام الشركة بالعمل على تعزيز تقدم ونجاح القوى العاملة لديها، والمساهمة في النهوض بقطاع التجزئة في مصر.

وقبيل الافتتاح الرسمي لمرافق أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بجانب سيتي سنتر المعادي في مصر، نجحت الأكاديمية في تدريب أكثر من 4,000 زميل. وتتطلع الأكاديمية إلى تحقيق المزيد خلال عام 2024، حيث تهدف لتدريب وصقل مهارات أكثر من 5,000 زميل إضافي في عام 2024، بما في ذلك الملتحقين الجدد والزملاء الحاليين الذين ينخرطون في برامج جديدة. وتمتد برامج الأكاديمية المختلفة لتشمل التعليم والتطوير والمجالات الغذائية وغير الغذائية في قطاع التجزئة. وستوفر الأكاديمية بيئة تعليمية ديناميكية وإبداعية متكاملة، تتضمن الفهم العملي والنظري لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفي المتاجر.

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين: "تمثل التجارة الداخلية جزء أساسيا من الناتج القومي بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم. إن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج وتشاركنا في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.”

قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "يأتي افتتاح أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في مصر بهدف الاستثمار في مهارات زملائنا من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل واعدة لهم في مصر والدول الأخرى التي نتواجد فيها بما يدعم تطورهم ونجاحهم المهني. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً في مصر، ساهمت ماجد الفطيم للتجزئة من خلال كارفور في تحقيق القيمة للشركاء والزملاء والموردين، وأنا على ثقة من أن الأكاديمية ستساهم بشكل كبير في تحقيق القيمة المرجوة على مستوى الشركة والمجتمع والدولة."

وأضاف: "نفخر في شركة "ماجد الفطيم" بالمساهمة في دعم مسيرة الدولة للتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر2030 من خلال تمهيد الطريق للكفاءات الوطنية في قطاع التجزئة وبناء الجيل القادم من رواد القطاع."

تم تصميم البرامج الثمانية التي تقدمها الأكاديمية في مجال التعلم والتطوير بهدف تحسين المهارات الفنية والشخصية لقادة الفرق ومديري الأفراد. وفي المجالات غير الغذائية تشمل البرامج المُخصصة أساسيات التجارة الإلكترونية والمبيعات. وفيما يتعلق بالمجالات الغذائية، يخضع الزملاء الجدد والزملاء من ذوي الخبرة في مختلف الأقسام، بما في ذلك الجزارة والمخابز والأطعمة والمشروبات والتوزيع والتطوير والمقاهي، لبرامج تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات.