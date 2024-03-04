أبطال سيف المبارزة للناشئين يكتسحون منصة التتويج ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

اكتسح لاعبو منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة، ميداليات منافسات الفردي ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن أبطال مصر من تحقيق 4 ميداليات حيث فاز محمد ياسين بذهبية المنافسات بعد الفوز في المباراة النهائية على يوسف شامل بنتيجة 10-9 ليفوز ياسين بالذهب ويتوج شامل بالفضة.

وعلى نفس الصعيد حقق كل من محمود السيد وإسلام أسامة الميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولهما لدور نصف النهائي.

ومثل منتخب مصر اليوم بمنافسات الفردي لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة كل من محمد ياسين، يوسف شامل، محمود السيد وإسلام أسامة.

وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات فردي الشباب تحت 17 سنة لجميع الأسلحة والتي شهدت اكتساح مصر لجدول الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.