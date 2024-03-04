بولت تطلق عملياتها في السوق المصرية بخصم 50% على الرحلات وإعفاء السائقين من العمولة

أعلنت شركة بولت للنقل التشاركي الرائدة في أوروبا وأفريقيا عن بدء عملياتها في السوق المصري بما يمثل توسعًا محوريًا في شمال أفريقيا في خطوة تعكس ثقة الشركة في قوة الاقتصاد المصري وفي إطار خططها لتطوير خدمات النقل في المنطقة.



ويأتي قرار بولت بالدخول إلى السوق المصري كخطوة استراتيجية تهدف للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في أسواق شمال أفريقيا الواعدة .

وتبدأ بولت أعمالها عبر تطبيقها الاليكتروني الذي سيتيح تقديم خصومات غير مسبوقة على الرحلات للركاب بنسبة 50٪ بجانب إرجاع عمولة ال15٪ بالكامل للسائقين في شكل مكافأة، وهو ما يجعل نسبة العمولة التي يتحملها السائقون هي صفر وذلك بهدف جذب كل من السائقين والركاب لاستخدام التطبيق.



ويعد بولت تطبيقا مجانيا مبتكرا يربط بين السائقين والعملاء ويتيح حجز الرحلات بشكل مريح للوجهة التي يريدها العميل بسرعة وأمان وتكلفة مناسبة ، كما يمكن التطبيق السائقون المسجلون من تحقيق مكاسب جيدة.

ولكي يصبح سائق بولت شريكًا، يجب أن يكون لديه سيارة أو دراجة نارية وكل التراخيص اللازمة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وسيسهم بولت في تحقيق فوائد للمجتمع المصري من خلال تقديم خيارات جديدة للنقل التشاركي تساعد على تقليل الازدحام، ما يسمح للناس بالوصول إلى وجهاتهم بشكل أسرع وأبسط.

ويؤكد دخول منصة بولت إلى أحد أكبر الاقتصادات في شمال إفريقيا التزامها بإحداث ثورة في التنقل في المنطقة. من خلال تقديم خدمات نقل الركاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، كما تهدف بولت إلى تزويد المصريين بخيارات نقل مريحة وموثوقة وآمنة.



ومن جانبه ، أكد هيثم منصور، المدير الإقليمي لشركة بولت مصر، التزام الشركة بتحفيز الطلب من خلال تقديم أسعار تنافسية مع إعطاء الأولوية لرفاهية السائقين ، و أضاف قائلا : " تعد مصر سوقًا مهمة لنا ونحن نهدف ليس فقط لزيادة إيرادات السائقين بل تحفيز الطلب من خلال التسعير التنافسي ، هذا بجانب الحفاظ على عمولاتنا عند مستوى أقل بكثير من نظرائنا بحيث نضمن أن يحقق السائقون المزيد من الربح مع تقديم رسوم خدمة جذابة للعملاء فنحن نؤمن بأن السائقين السعداء هم حجر الزاوية للعملاء السعداء".



وفي السياق نفسه أكد إدوارد سوتشانيك، المدير الإقليمي لشركة بولت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص الشركة على إحداث ثورة في مجال النقل التشاركي مشيرا إلى أن دخول منصة بولت إلى أحد أكبر الاقتصادات في شمال إفريقيا يؤكد التزام الشركة بإحداث ثورة في التنقل في المنطقة عبر تقديم خدمات نقل الركاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات حيث تهدف منصة بولت إلى تزويد المصريين بخيارات نقل مريحة وموثوقة ومعقولة التكلفة.

وقد برهنت بولت، التي أطلقت عملياتها أيضًا في المملكة العربية السعودية، على نجاحها في مجال النقل التشاركي عالي التنافسية، مع تقديم عدد مثير للإعجاب من الرحلات على أساس شهري.

ولا يقتصر هذا النجاح على أن يعكس قدرة بولت على تلبية احتياجات النقل المتنوعة لمستخدميها فحسب، بل يؤكد أيضًا على الحضور القوي لعلامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،كما يعد هذا الإنجاز الرائع في المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة مقنعة على قدرة بولت على الازدهار في الأسواق الديناميكية المماثلة، مثل مصر.

لهذا تعتقد بولت أنها في وضع جيد لتكرار نجاحها والبناء عليه، بما يوفر للمصريين المستوى نفسه من الراحة والموثوقية والتكلفة المعقولة وهي العوامل التي جعلتها تحظى بإعجاب ملايين المستخدمين في كافة أنحاء المنطقة.



ويلتزم تطبيق التنقل بتقديم تجربة تنقل آمنة لجميع العملاء ويقدم العديد من تدابير السلامة والميزات داخل التطبيق والمصممة لحماية الركاب والسائقين. تشمل تدابير السلامة هذه:

● زر استغاثة: يسمح للركاب والسائقين بالتواصل مع الشرطة بمجرد الضغط على زر.

● مشاركة رحلتي: تتيح هذه الميزة للركاب والسائقين مشاركة رابط يتضمن معلومات رحلتهم في الوقت الفعلي.

● المكالمات داخل التطبيق: ستكون المكالمات والمراسلة متاحة على التطبيق حتى لا يتم الكشف عن أرقام هواتف الركاب والسائقين إلا إذا لزم الأمر.

● إلغاء مطابقة السائق: إذا أعطى راكب أو سائق تقييمًا لرحلته بنجمة واحدة، فسيتم إلغاء مطابقته تلقائيًا مع ذلك الراكب أو السائق.

تطبيق بولت سهل الاستخدام: يقوم العملاء بتنزيل التطبيق الآمن والمجاني من متجر تطبيقات أبل أو متجر جوجل بلاي وإعداد ملف تعريف للمستخدم. عندما يكون العملاء على استعداد للركوب، فإنهم يفتحون التطبيق ببساطة، ويحددون موقعهم ووجهتهم المقصودة. يعطي التطبيق بعد ذلك تقديرًا لتكلفة الرحلة مقدمًا. بمجرد قبول العملاء لتقدير التكلفة، ينبه التطبيق السائقين القريبين ليقبلوا الرحلة.



بمجرد قبول السائق للرحلة، يمكن للعملاء رؤية تفاصيل سائقهم ويمكنهم تتبع السائق في الوقت الفعلي، ما يجعل من السهل التأكد من دخولهم بأمان إلى السيارة الصحيحة مع السائق الصحيح. عند اكتمال الرحلة، يتم الدفع نقدًا. تستهدف منصة بولت أيضًا إدخال الدفع من داخل التطبيق في أقرب وقت ممكن.

