اتحاد السلاح ينظم سمينار للحكام على هامش بطولة إفريقيا للناشئين

ينظم الاتحاد المصري للسلاح سمينار دولي على هامش بطولة إفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويقام هذا السيمنار وفق بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني والاتحاد الإفريقي برئاسة مبانيك ندياي من أجل الاستفادة من خبرات مصر في اللعبة على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية وتحسين مستوى السلاح في قارة إفريقيا.

وتقام الدورة في أحد قاعات استاد القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس.

وشمل هذا السيمنار دورة دولية للحكام، ورؤساء الوفود، واللاعبين والمتطوعين، وقام بالمحاضرة فيها أحمد سمير الميداني رئيس اللجنة العليا للحكام في الاتحاد الإفريقي، وبابا توريه عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وبابلو الحكم الدولي.

وشهدت الدورة إقبال كبير من جميع المشاركين في البطولة، وحظيت باشادات واسعة من الجميع، الذين ابدو سعادتهم بتنظيم هذه الدورة على هامش البطولة الإفريقية لتسمح للدول الإفريقية الاستفادة من الخبرات المصرية.

وقد أعرب أحمد سمير الميداني رئيس اللجنة العليا للحكام في الاتحاد الإفريقي عن سعادته بالإقبال الكبير من أعضاء وفود الدول الإفريقية الذين حرصوا على حضور الدورة والاستفادة القصوى من المحاضرات المختلفة.