مياه أسيوط تنوه عن ضعف المياه بقرى ومدينة البدارى لتوقف المحطة لـ24ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء عملية احلال وتجديد خط مياه العكرة قطر 1000 مم ضمن عملية إحلال وتجديد محطة مياه ساحل سليم والبدارى.

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انه جاري استكمال خطة الإحلال والتجديد بتغيير وصلة حائط بغرفة محابس 1000 مم بجوار المروقات ضمن عملية إحلال وتجديد محطة ساحل سليم والبدارى المرشحة (المرحلة الأولى) وبناءً على ذلك تنوه الشركة عن ضعف المياه بقرى ومدينة مركز البدارى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2023م من الساعة السادسة مساءً وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024م الساعة السادسة مساءً وعلى مدار 24 ساعة نظرا لاعتماد التغذية على انتاجية المحطات الارتوازى ليتمكن الطاقم الفنى من اتمام أعمال الاحلال والتجديد، فضلا عن توافر سيارات المياه النقية بالمناطق المتأثرة بضعف المياه طوال فترة الضعف.

ولذا ترجو الشركة من العملاء بمركز البدارى توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891 أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن وبرامج الــ CMS لإستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.