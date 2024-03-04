 Beacon تتعاون مع GB Corp لتعزيز دور التعليم والتدريب المالي المهني

أعلنت الفنار للتدريب Beacon FinTrain عن تعاون استراتيجي مع شركة GB Corp بهدف تعزيز دور التعليم والتدريب المالي المهني. حيث تُعتبر الفنار للتدريب منظمة رائدة ومتخصصة في التدريب والتطوير المهني للماليين، وهي الشريك الحصري لجمعية الماليين الأميركية في المنطقة.

تم توقيع مذكرة تفاهم بین Beacon FinTrain وGB Corp، بهدف تحسین جودۃ التدریب المالی وإثراء قطاع التعلیم المھنی في منطقۃ الشرق الأوسط وأفریقیا.

تهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتدريب الخبرات المالية والإدارية في GB Corp وشركاتها التابعة، من خلال دمج خبرات الفنار للتدريب Beacon FinTrain في مجال البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير الموظفين والمديرين الماليين إضافة إلى خبرة GB Corp في القطاع الصناعي.

ستقدم الفنار للتدريب Beacon FinTrain برنامجًا متخصصًا يشمل مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات الأدارة المالية والتمويل، بالإضافة إلى برامج تدريبة مالية مخصصة لغير الماليين معده خصيصا من قبل افضل الخبراء المحليين والدوليين. كما ستُقَدَّم شهادات مهنية دولية في مجال التمويل من خلال GB Academy بهدف رفع كفاءة الكوادر ومواكبة التطورات السريعة والمستمرة في القطاع المالي.

أكد الدكتور وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفنار للتدريب Beacon FinTrain، أهمية التعليم والتدريب المالى لغير الماليين في مواجهة التحولات السريعة في قطاع الأعمال ذو الصلة بالقطاع المالي.

أوضح الدكتور جورج صدقي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بمجموعة شركات GB Corp ، أهداف هذا التعاون الذي يستهدف تطوير برامج تدريبية مخصصة واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتحسين وتطوير قطاع التعلیم والتدریب في القطاع المالي.

وأشار مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية في الفنار للتدريب Beacon FinTrain ، إلى أن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تستوجب التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، بالإضافة إلى ضرورة استجابة سريعة لتغيرات السوق.