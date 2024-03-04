الفنار: تدريب 90% من العاملين في القطاع المالي بمصر

قال الدكتور وليد عرفات، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفنار للتدريب Beacon FinTrain، إن شركة الفنار شريك رئيسي للجمعية المالية الأمريكية وهي أكبر جمعية مالية في العالم لدراسة التمويل.

أشار إلى أن الفنار هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي تركز على عملية التدريب المالي، من خلال برامج التدريب، وشهادات الزمالة.

أوضح أن الفنار تقوم بتعليم غير الماليين مثل المديرين أو المدربين التنفيدين، في مجال سلاسل التوريد.

تابع أن الشركة افتتحت مقر جديد في السعودية العام الماضي.

أكد مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات والرؤى الإستراتيجية في الفنار للتدريب Beacon FinTrain، أن 90% من العاملين في القطاع المالي تدربوا في الفنار.

أوضح أن مصر هي البلد الثاني بعد الولايات المتحدة في تدريب العاملين في القطاع المالي.

أضاف ناصيف أن الشركة أقامت أكبر مؤتمر مالي في عام 2022 حضره قطاع البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام، وأيضا الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية.

أكد أن الشركة تستهدف إقامة المؤتمر هذا العام، متوقعا أن عدد الحضور يتعدى 1000 مشارك.

أشار إلى أن المؤتمر يتناول التغييرات في العملة، بالإضافة إلى لقاء البنوك والشركات.