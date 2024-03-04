سقوط عاطلين لسرقتهما شقق المواطنين في أسوان

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال وقائع السرقة من داخل المساكن وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما داخل مسكن أحدهما وضبط متحصلات واقعة أخرى بحوزة (مالك محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته المصوغات الذهبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.