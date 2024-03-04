الإثنين 04 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاطلين لسرقتهما شقق المواطنين في أسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال وقائع السرقة من داخل المساكن وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما داخل مسكن أحدهما وضبط متحصلات واقعة أخرى بحوزة (مالك محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته المصوغات الذهبية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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