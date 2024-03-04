انطلاق منافسات فردي الناشئين ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة لبطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة، فيما تقام أيضا منافسات سلاح الشيش للناشئات لنفس الفئة العمرية.

ويمثل منتخب مصر اليوم على صعيد فردي سيف المبارزة، كل من محمد ياسين، يوسف شامل، محمود السيد وإسلام أسامة، فيما يشارك كل من أدهم شلبي، أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل بمنافسات سلاح السيف.

أما منافسات سلاح الشيش للناشئات فستشهد مشاركة كل من لجين خالد، ملك حمزة، جنى إيهاب وسلمى هاني.

وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات فردي الشباب تحت 17 سنة لجميع الأسلحة والتي شهدت اكتساح مصر لجدول الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.