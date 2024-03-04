رومانيا ترفض ترخيص معدات الجيل الخامس من هواوي

أعربت السفارة الصينية في رومانيا عن أسفها العميق وقلقها البالغ يوم السبت بشأن قرار الحكومة الرومانية برفض طلب شركة هواوي للحصول على ترخيص لمعدات اتصالات الجيل الخامس، ووصفت مثل هذه الخطوة بأنها تقوض المنافسة العادلة وسيادة القانون وستضر بمصالح الشعب الروماني. والتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروماني.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أصدرت الحكومة الرومانية في 29 فبراير إعلانًا رسميًا في الجريدة الرسمية، ترفض فيه طلب هواوي للحصول على ترخيص لمعدات الجيل الخامس الخاصة بها. وزعمت الحكومة الرومانية أن هذا القرار اتخذ "بناء على القانون 163/2021 المتعلق باعتماد التدابير المتعلقة بالبنى التحتية للمعلومات والاتصالات ذات المصلحة الوطنية وشروط تنفيذ شبكات 5G"، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2021، بحسب تقارير إعلامية.

ومنذ صدور القانون، نقلت السفارة الصينية في رومانيا موقفها مرارا وتكرارا إلى الأطراف المعنية مثل الحكومة الرومانية والأحزاب السياسية والبرلمان، معربة عن قلقها الشديد. وقالت السفارة الصينية في بيان يوم السبت "نعارض بشدة استبعاد أي دولة أو مؤسسة بناء على معايير غير فنية أو بنود تمييزية ونعارض بشدة الإجراءات التي تقوض مبادئ المنافسة العادلة وسيادة القانون".

تستثمر شركة Huawei وتعمل في رومانيا منذ 20 عامًا، وتلتزم بصرامة بالقوانين واللوائح الرومانية، وتحافظ على سجل جيد في مجال أمن الشبكات.

علاوة على ذلك، شاركت الشركة بنشاط في بناء شبكات الاتصالات في رومانيا، والتزمت بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الصين ورومانيا، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتقديم مساهمات إيجابية في الإيرادات المالية لرومانيا، والتنمية الاقتصادية الرقمية، والبنية التحتية للمعلومات. وقالت السفارة الصينية.

وقالت السفارة إنه من المعتقد أنه إذا وفرت رومانيا بيئة سوقية مواتية، فيمكن لشركة هواوي تقديم مساهمة أكبر في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رومانيا، كما ستتوسع الاستثمارات الصينية في رومانيا بشكل أكبر، مما يفيد الشعب الروماني.

وقالت السفارة إنه على العكس من ذلك، فإن الفشل في توفير مثل هذه البيئة سيؤدي إلى ضرر كبير لمصالح الشعب الروماني والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي حديثها بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ورومانيا هذا العام، قالت السفارة إن الصداقة التقليدية بين البلدين والإنجازات في التعاون الاقتصادي والتجاري تم تحقيقها بصعوبة.

إن التعاون بين الجانبين، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين. "نأمل أن تأخذ رومانيا في الاعتبار المصالح طويلة الأجل، وتلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة وعدم التمييز، وتخلق بيئة مواتية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في رومانيا. ومن الضروري دعم التعاون العملي بين البلدين". وقالت السفارة "الجانبان يتخذان إجراءات ملموسة".

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الصينية ستواصل الدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.