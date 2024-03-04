هل تسرق آبل ميزات Xiaomi 14 Ultra لهاتف iPhone الجديد

قامت شركة Xiaomi الصينية بالكثير من الأحداث في جناحها في Mobile World Conference في برشلونة. كانت هناك السيارة الكهربائية Xiaomi SU7، وكانت هناك وفرة من الساعات الذكية، وكانت هناك أيضًا مجموعة من الكلاب الآلية التي تقوم بالشقلبة الخلفية بشكل متزامن. لكن هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد هو الذي لفت انتباهي حقًا. (حسنًا، جاءت الكلاب الآلية في المرتبة الثانية).



يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra، الذي تم إطلاقه سابقًا في الصين قبل MWC، على قائمة من الميزات التي تشبه رواية خيالية قصيرة كتبها أحد عشاق الهاتف، خاصة للأنواع الإبداعية مثل المصورين. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر صور كبير مقاس 1 بوصة (أقرب إلى 0.6 بوصة قطريًا). تتميز العدسة ذات الزاوية الواسعة الموجودة في الكاميرا الرئيسية بفتحة متغيرة لجعلها أكثر تنوعًا في نطاق أوسع من البيئات.

كلما تعلمت المزيد عن الجهاز، كلما كنت أتوق لرؤية بعض هذه الميزات في نهاية المطاف على iPhone التالي، المعروف أيضًا باسم iPhone 16 المشاع. ربما تكون Apple قد قامت بالفعل بتأمين تصميم iPhone 16 وميزات الأجهزة، لكن هذا لا يعني ذلك. يعني أننا لا نستطيع التفكير في مدى روعة رؤية بعض ميزات Xiaomi 14 Ultra المضمنة فيه.

للوهلة الأولى، لا يسعني إلا أن ألاحظ نتوء الكاميرا الدائرية العملاقة في الجزء الخلفي من هاتف Xiaomi 14 Ultra. يبدو قليلاً مثل قرص الهوكي المرصع بالجواهر والذي تم قطعه إلى نصفين. يوجد في هذا الامتداد الذي يشبه برج الشيطان أربع كاميرات: واسعة وواسعة للغاية، واثنين من الكاميرات المقربة.

تتمتع إحدى الكاميرات المقربة بطول مكافئ للإطار الكامل يبلغ 75 مم (3.2x) والأخرى 120 مم (5x). Xiaomi ليست شركة الهاتف الأولى التي تضاعف التكبير بهذه الطريقة، حيث يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج على عدسات مقربة منفصلة 3x و5x، ومثل Xiaomi 14 Ultra، يحتوي هاتف سامسونج المتطور أيضًا على أربع كاميرات خلفية. في الواقع، تفوقت عدسة S24 Ultra ثلاثية الأبعاد على iPhone 15 Pro Max في اختبار مقارنة الكاميرا.

يحتوي iPhone 15 Pro Max على كاميرا مقربة واحدة بمعدل 5x، لذلك بالنسبة للصور التي تبلغ 3x فإنها تعتمد على التكبير الرقمي. لا تبدو الصور الملتقطة بهذا التكبير سيئة، لكن الصور الملتقطة بكاميرا S24 Ultra 3x تبدو أفضل.

أود أن أرى شركة Apple تضيف كاميرا مقربة ثانية أقصر مثل التي تمتلكها Xiaomi وSamsung على هواتفها. تخيل أن iPhone 16 Ultra يجمع بين كاميرا iPhone 15 Pro المقربة 3x وكاميرا iPhone 15 Pro Max 5x في هاتف واحد!

أطلقت شركة Apple شحن MagSafe لأول مرة على سلسلة iPhone 12 في عام 2020 بهدف جعل الشحن اللاسلكي أكثر كفاءة. ولكن في عام 2024، سيصل الشحن اللاسلكي MagSafe إلى 15 واط. في الواقع، اعتمد الاتحاد اللاسلكي إصدارًا من شحن MagSafe لمعيار Qi2 الخاص بهواتف Android والذي يصل أيضًا إلى 15 واط.

قارن ذلك بهاتف Xiaomi 14 Pro، الذي يدعم الشحن اللاسلكي حتى 80 واط. وهذا أسرع بثلاث مرات من سرعة الشحن السلكية القصوى لجهاز iPhone 15 والتي تبلغ 27 واط.

على الرغم من أنني أستمتع بالملحقات المغناطيسية التي تتصل بسلاسة بأجهزة iPhone المجهزة بـ MagSafe، مثل المحفظة المحمولة من Peak Design وحامل الشحن HiRise 3 Deluxe من TwelveSouth (أنا أهتم دائمًا بوضع الاستعداد)، أعتقد أنني أفضل إعادة شحن بطارية iPhone الخاص بي أسرع بشكل كبير بدلا من ذلك.

لكن الجانب السلبي المحتمل هو أن الشحن بقدرة 80 واط قد يكون أكثر إرهاقًا للبطارية على المدى الطويل من مجرد الشحن اللاسلكي لجهاز iPhone بقدرة 15 واط. يتضمن إصدار Apple القادم من iOS 17.4 تحسينات على صحة بطارية iPhone 15. وبقدر ما أريد الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط، لا أريد ذلك على حساب تدهور صحة بطارية هاتفي بشكل أسرع.

ما أفضله بدلاً من ذلك هو الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط لجهاز iPhone عبر MagSafe. لا يزال هذا سريعًا جدًا، ولا يزال بإمكاني استخدام ملحقات MagSafe التي اعتدت عليها في المنزل والمكتب، بدءًا من الحافظات الإضافية وحتى حوامل الشحن المريحة. والأفضل من ذلك، أود أن تضيف Apple المزيد من عناصر التحكم المخصصة في البطارية مع نظام التشغيل iOS 18، مثل الشحن المار (يقوم بتشغيل هاتفك دون شحن البطارية) البطارية)، الحد الأقصى لإعادة الشحن وخيار الشحن البطيء لتلك الأوقات التي لا أكون فيها في عجلة من أمري.