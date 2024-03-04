رئيس شاومي يقترح تعزيز مواهب الذكاء الاصطناعي وسلسلة التوريد الخضراء

في 4 مارس 2024، خلال المؤتمر الشعبي الوطني (NPC)، سلط لي جون، مؤسس شركة Xiaomi والممثل الوطني، الضوء على ضرورة تطوير تدريب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وتعزيز سلسلة توريد خضراء ومنخفضة الكربون في التصنيع. قطاع. وتهدف مقترحاته إلى معالجة التحولات التكنولوجية السريعة والتحديات البيئية التي تواجه الصين اليوم.

تعزيز مواهب الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي

وأوضح لي جون الحاجة الماسة لتعزيز التعليم والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي لسد فجوة المواهب في المشهد التكنولوجي في الصين. ومع تزايد أهمية مهارات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، اقترح لي جون دمج محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلزامي، وتعزيز التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير مواهب الذكاء الاصطناعي التطبيقية. تعكس هذه المبادرة استجابة عاجلة للطلب المتزايد على محترفي الذكاء الاصطناعي القادرين على قيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي.

تعزيز مبادرات التصنيع الأخضر

واستجابة للمخاوف البيئية العالمية، تركز توصيات لي جون أيضًا على إنشاء صناعة تصنيع أكثر استدامة. واقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتتبع البصمة الكربونية لعمليات التصنيع، وتطوير سلسلة توريد رقمية خضراء، وإنشاء آلية وطنية لتجارة الكهرباء الخضراء. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة داخل سلسلة التوريد وتشجيع الشركات الرائدة على قيادة التحول الأخضر، مما يضع الصين كدولة رائدة في التصنيع المستدام.

تنظيم القيادة الذكية ودعم التصنيع الذكي

كما تناول لي جون أهمية تنظيم منتجات القيادة الذكية لضمان السلامة العامة وحماية خصوصية البيانات. ودعا إلى توحيد خدمة صف السيارات المستقلة والاستخدام الآمن لبيانات السيارة. بالإضافة إلى ذلك، دعا لي جون إلى زيادة الدعم للتصنيع الذكي، مؤكدا على الحاجة إلى دمج التقنيات المتقدمة وتنفيذ مشاريع كبرى للتغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك التقييس ونقص المواهب وعقبات التمويل. وتعتبر هذه الجهود حاسمة بالنسبة للصين للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

تعكس مقترحات لي جون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لعام 2024 رؤية استراتيجية لمستقبل الصين في مجال التكنولوجيا والاستدامة. ومن خلال التأكيد على تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ممارسات التصنيع الخضراء، وتعزيز أنظمة القيادة الذكية، يهدف لي جون إلى وضع الصين في طليعة الابتكار التكنولوجي والبيئي العالمي. ولا تعالج هذه المبادرات التحديات المباشرة فحسب، بل ترسي الأساس لتحقيق الازدهار والقدرة التنافسية على المدى الطويل.