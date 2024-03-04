موتورولا تعرض هاتفًا ذكيًا يلتف حول معصمك

تعتقد شركة موتورولا أننا قد نرتدي هواتفنا على معصمنا في المستقبل.

الشركة المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لينوفو، عرضت هاتفًا ذكيًا قابلاً للانحناء خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، إسبانيا، بعد التشويق له في مقطع فيديو العام الماضي.

إنه مجرد منتج مفهوم لذا قد لا يتم إصداره أبدًا. لكن موتورولا تحرص على إظهار التقدم الذي تحققه تكنولوجيا العرض لتبرز في سوق الهواتف الذكية المزدحم.

خلال العرض التوضيحي، أظهر أحد ممثلي موتورولا كيف يمكن للهاتف أن ينحني بطرق مختلفة ليلتف حول المعصم أو يقف على الطاولة.

عندما يتم لف الهاتف حول المعصم، تتغير طريقة عرض المعلومات. على سبيل المثال، تظهر التطبيقات في أعلى الشاشة.

وقال الممثل إن الهاتف "يدرك السياق" لذا فهو يتكيف اعتمادًا على كيفية ثنيه.

ووصف ممثل موتورولا الآلية التي تسمح للهاتف بالانحناء بأنها مشابهة لطريقة عمل العمود الفقري البشري.

تم عرض "مفهوم العرض التكيفي" من موتورولا في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. يمكن للهاتف الذكي أن ينحني بطرق مختلفة.



وفي إحدى المظاهرات، استخدم الممثل الهاتف لالتقاط صورة لفستان. ثم قام الهاتف بإنشاء خلفية تكمل الزي. ويمكن تطبيق هذه الخلفية على الجهاز بحيث يصبح الهاتف أحد أكسسوارات الموضة عندما يرتديها المستخدم.

غالبًا ما تعرض شركتا Lenovo وMotorola نماذج أولية من الأجهزة. خلال MWC، كشفت لينوفو عن جهاز كمبيوتر محمول مزود بشاشة شفافة. في العام الماضي، روجت شركة موتورولا لهاتف ذكي مزود بشاشة قابلة للطي.

يبدو أن الشاشة القابلة للانحناء من موتورولا تعتمد على بعض التطورات التي تم إحرازها باستخدام الشاشات القابلة للطي في السنوات الأخيرة. أعادت شركة Motorla إحياء علامتها التجارية الشهيرة Razr في عام 2020 كهاتف ذكي قابل للطي.

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