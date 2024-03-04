كيف تعوض سامسونج أرقام الشحن المنخفضة

تواجه سامسونج منافسة شرسة من شركة آبل، لكن البيانات الأخيرة تظهر أن مبيعاتها الرئيسية تنتعش، ربما بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، باعت سامسونج 17.44 مليون هاتف ذكي في يناير 2024، مما يظهر علامات التعافي.

ويساعد الاهتمام بالنماذج الرائدة من سامسونج الشركة على مواكبة المنافسين، حيث تم بيع 31.11 مليون جهاز Galaxy S23 في الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفاعًا من 24.99 مليون وحدة Galaxy S22 في العام السابق.



واجهت شركة سامسونج نصيبها العادل من المنافسة في سوق الهواتف، خاصة من شركة آبل العملاقة في وادي السيليكون. في حين حققت الشركة المصنعة للأجهزة ومقرها كوريا الجنوبية تقدما دوليا مع هواتفها، فقد أثبتت شركة أبل صعوبة في التغلب عليها - خاصة بسبب جهاز آيفون، الذي تتزايد شعبيته خارج الولايات المتحدة. تشير البيانات الحديثة إلى أنه في عام 2023، احتلت سبعة من طرازات iPhone من Apple المراكز الأولى في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا حول العالم. تمكنت شركة Samsung من الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، ولكن ليس حتى حصلت على المركز الثامن بهاتفها Galaxy A14 5G. على الرغم من هذه الأرقام المخيبة للآمال، تشير المزيد من الإحصائيات المتعمقة إلى أن الشركة لا يزال بإمكانها الحصول على العزاء في مبيعاتها الرئيسية.

نشر خبير سامسونج @Tech_Reve تحديثًا على X (Twitter سابقًا) يتضمن إحصائيات مبيعات شهر يناير 2024 من Hana Securities، مما يشير إلى أن الشركة لا تزال تشهد نجاحًا مع هواتفها الرائدة. على وجه التحديد، يبدو أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من سامسونج هي التي تقود العديد من المبيعات، حيث تمكنت الشركة من بيع 1.42 مليون هاتف من سلسلة S24 عند إصدارها في نهاية شهر يناير. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال خطوط الهاتف Flip and Fold الخاصة بالشركة قوية، حيث تم بيع حوالي 6.83 مليون جهاز من سلسلة Z5 خلال الأشهر الستة الماضية. وهذا يتساوى مع 6.81 مليون جهاز من سلسلة Z4 التي تم بيعها خلال نفس الفترة الزمنية.



ولا يزال العملاء يظهرون اهتمامًا بالنماذج الرائدة الأقدم من سامسونج أيضًا، مما قد يساعدها على مواكبة المنافسين في الأشهر المقبلة. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، باعت الشركة 31.11 مليون جهاز Galaxy S23 – وهذا يتجاوز بشكل ملحوظ 24.99 مليون وحدة S22 التي تم بيعها في نفس الإطار الزمني. قد لا يكون بعض العملاء على استعداد لدفع أموال كبيرة لشراء هاتف رائد جديد بمجرد إطلاقه، ولكن انخفاض الأسعار على الطرز القديمة سيؤدي حتمًا إلى زيادة الاهتمام. يبدو أن هذه المؤامرة هي التي تجعل عملاء سامسونج يعودون للحصول على المزيد، وقد يكون ذلك كافيًا لمساعدة الشركة على التخلص من شركة Apple.