إن آي كابيتال تحصد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية

حازت شركة إن أي كابيتال على جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية CIFA عن إدارتها لصندوق مكاسب جي آى جي مصر حياة تكافل كأفضل صندوق نقدي متوافق مع الشريعة الإسلامية في مصر.

وتعد جائزة كامبردج للصناديق الإسلامية تتويجاً رفيع المستوى للشركات المتميزة والرائدة في إدارة الأصول.

تعد شركة إن أي كابيتال متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات المالية، حيث تصدر إصداري صندوق مكاسب-جي آي جي تكافل حياة الإسلامي الأول والثاني أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليحقق أداء قياسيًا بنهاية العام الماضي 2023، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA. حيث حقق إصدار مكاسب الأول عائد سنوي بلغ نحو 18.19%، بينما حقق إصدار مكاسب الثاني عائد سنوي بنسبة 17.87%، وتصدر الصندوق بإصداريه أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستدام، مما يعكس السعي الدائم نحو تحقيق أفضل العوائد التراكمية اليومية.

قال محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال "تعتبر هذه الجائزة تكريمًا لجهود فريق العمل القائم على إدارة الصندوق وتفانيهم في تحقيق عوائد متميزة لمستثمري صندوق مكاسب، ويعكس هذا النجاح سياسة ان أي كابيتال بالسعي الدائم لتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة تخدم احتياجات عملائها، وتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائنا في المستقبل، كما نتطلع الي مزيد من التعاون مع شركائنا في النجاح شركة جي أي جي مصر حياة تكافل.

أضاف محمد عاكف – مساعد العضو المنتدب للشئون المالية أن خلال رحلة امتدت لأكثر من عام من انطلاق فكرة إنشاء صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وكذلك ذو إصدارين للأفراد واخر للمؤسسات وأن تكون الفكرة الاساسية للصندوق هو تحقيق التكامل في الخدمات المالية من استثمار وكذلك تأمين على حياة المستثمرين في الصندوق والذي يعد فكرة جديدة وميزة متفردة للصندوق عن غيره، كما تم الاستفادة من خبرة شركة جي أي جي مصر حياة تكافل في هذا مجال التأمين على الحياة وكذلك خبرتها في كونها شركة تأمين تكافلية تعمل وفقا لنظام المضاربة وتخضع كافة أنشطتها للجنة الرقابة الشرعية والتي امتدت رقابتها على الصندوق المؤسس والمملوك للشركة.