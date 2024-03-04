الرئيس الإقليمي يعلن نتيجة انتخابات أول مجلس قيادي إقليمي لأسر لاعبي الاولمبياد الخاص الدولي

بعضوية مصر و9 دول عربية

قام المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعبر تقنية الزوم لسفرة خارج مصر وحرصه على مشاركة اسر اللاعبين في اول مجلس لهم ، بإعلان نتيجة انتخابات أول مجلس قيادي إقليمي لأسرة لاعبي الاولمبياد الخاص 2024-2025 .

وعبر عن سعادته البالغة بتشكيل أول مجلس قيادي إقليمي لأسر اللاعبين ، لما تمثله الاسرة من دور شديد الأهمية في حياة لاعبي الاولمبياد الخاص ، فمن خلالها يمكنها أن تساهم وبشكل كبير في دعم اللاعب على مختلف الاصعدة ، وان دورها مكمل لما يقوم به الاولمبياد الخاص مع اللاعب ،وان سمى هذا المجلس بالأسر لان من الممكن مشاركة الام والاب والاخ والاخت والعم والخال وباقي أفراد الاسرة في دعم اللاعب ، واننا ننتظر من هذا المجلس وعلى مدى عمره الذى يبلغ العامين بالكثير من الأفكار والرؤى التي سوف تساعدنا كثيرا في وضع خطتنا الاستراتيجية ، وقام بتهنئة أعضاء أول مجلس قيادي إقليمي للأسر للمنطقة.

وعقب عملية الانتخابات اعلنت نيبال فتونى مدير عام المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد بالرئاسة الاقليمية عن تشكيل أول مجلس قيادي إقليمي للمنطقة بعد عملية فرز الاصوات ، واسفرت الانتخابات عن فوز نازك مرهون ( البحرين ) بمنصب الرئيس ،وصديقة الأنصاري ( الكويت ) بمنصب نائب الرئيس ويضم المجلس في عضويته وعبير مصطفى البوغة و نورا احمد( مصر )، سيف علي سالم علي بن سميدع( الامارات ) ، رهف البشري( السعودية ) ، ،مها المصاروة( الاردن ) ، لبنان لميا زبيب( لبنان ) ، نعيمة حدادي (المغرب ) ، مريم كركار( الجزائر ) ، حليمة بنت محمد بن عبدالله البلوشية ( عمان ) ، وسوف يبدأ المجلس من هذا التاريخ عمله والذى يستمر لمدة عامين .

وكانت الجلسة الختامية قد شهدت محاضرتين لمؤسسة صافى إيجيبت عن الحماية الشخصية للاعب ، والمحاضرة الثانية عن الوعي العاطفي

مشاركة دامجة لطلاب اعلام CIC

شارك فريق عمل مكون من طلاب اعلام CIC بالقاهرة في اعمال التوثيق الاعلامي للاجتماع الاقليمي للاسر القادة برعاية الاستاذة الدكتورة امال الغزاوي عميد كلية الاعلام وباشراف الاستاذة الدكتورة منال وجدي مدير وحدة الدعم الطلابي وذوي الههم بالكلية .

وتكون فريق العمل من اللاعبين محمد صلاح الدين القباني واللاعبة ايه عادل يونس و الشركاء بدر مصطفي بدر وبتول اشرف حسن وبسملة احمد سعيد وهم جميعهم من طلاب اعلام CIC بالقاهرة .

وتأتي هذه المشاركة في اطار الشراكة بين الاولمبياد الخاص المصري واعلام CIC بالقاهرة في مجالات الدمج المجتمعي وتطبيق مبادرة المدارس الابطال الموحدة والتي يرعاها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والتي تهتم بتعزيز الدمج المجتمعي للاعبي الاولمبياد الخاص في المؤسسات التعليمية من خلال التعليم الدامج والرياضة الدامجة .