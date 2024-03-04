استقالات جماعية من كبار مسؤولين بالجيش الإسرائيلي

واجه جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالات جماعية من قبل عدد كبير من مسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، بعد فشل حكومة نتنياهو في الوصول لحل يمنع سقوط عشرات القتلى من جنودهم في الحرب التي شنتها على قطاع غزة.

ووفق قناة "14" الإسرائيلية فقد كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم دانيال هاغاري، وعدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، مؤخرًا عن تقديم استقالات جماعية من الجيش احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية، وقال:"أعلن عدد كبير من الضباط استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، ومن بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي.

وأعلنت القناة أن الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول الذي يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد هاغاري، قد قدم استقالته أيضا، بجانب عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش، بالإضافة إلى موران كاتز رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ستترك وظيفتها.

ولفتت القناة إلى أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، موضحة أن الاستقالات تعكس حالة الاضطراب الموجودة بوحدة المعلومات التي يديرها هاغاري.

يذكر أن هذه تلك الاستقالات جاءت في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ.