هل تعلن آبل عن أجهزة iPad الجديدة وM3 MacBook Airs عبر الإنترنت

من المتوقع أن يكون لدى شركة Apple بعض الإصدارات الكبيرة قريبًا - بما في ذلك طرازات iPad Pro وiPad Air الجديدة وM3 MacBook Air - ولكن يقال إنها لن تستضيف حدث إطلاق كبير في الربيع للإعلانات. في نشرة Power On الإخبارية، ذكر مارك جورمان أن شركة Apple "تخطط للإعلان عن المنتجات الجديدة على موقعها الإلكتروني من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو والحملات التسويقية عبر الإنترنت". إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك عامين متتاليين مرت عليهما Apple في حدث ربيعي، مع كون هذا العام مليئًا بشكل خاص بالمنتجات الجديدة.

ومهما كان شكل الإعلانات، تشير الشائعات إلى أنها ستحدث وشيكًا. ومع ذلك، يتوقع جورمان بشكل أكثر تحفظًا أن انخفاض الأجهزة سيأتي إما هذا الشهر أو الشهر المقبل. إلى جانب تحديث iPad Pro وجهاز iPad Air الجديد مقاس 12.9 بوصة، أفاد Gurman أن Apple تخطط للإعلان عن أقلام Apple Pencils ولوحات المفاتيح السحرية الجديدة. ومن المتوقع أيضًا إطلاق جهاز M3 MacBook Air بموديلات 13 بوصة و15 بوصة.