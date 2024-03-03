دعوى جماعية تتهم Apple باحتكار التخزين السحابي لأجهزتها

اتهمت شركة آبل يوم الجمعة في محكمة شمال كاليفورنيا الشركة بخلق ظروف غير عادلة لضمان بقاء iCloud هو خيار التخزين السحابي المهيمن لأجهزتها، وفقًا لقانون بلومبرج. وتقول الشكوى إنه من خلال وضع "قيود تكنولوجية جراحية" على أنواع الملفات التي يمكن لمقدمي الخدمات السحابية الآخرين استضافتها، فقد جعلت شركة Apple ذلك بحيث لا يتمكن سوى iCloud من تقديم خدمة تخزين كاملة لمستخدمي أجهزة Apple. ووفقًا للشكوى، فقد سمح هذا أيضًا لشركة Apple بفرض رسوم أعلى في غياب "أي تهديد حقيقي لهيمنة iCloud".

وتشير بلومبرج لو إلى أن الفئة المقترحة، التي يمثلها هاجينز بيرمان، ستغطي عشرات الملايين من العملاء في الولايات المتحدة. في حين أن مستخدمي iPhone وiPad لديهم خيار تخزين أنواع معينة من الملفات مع موفري التخزين السحابي غير التابعين لشركة Apple، إلا أن هناك بعض الأشياء - بما في ذلك بيانات التطبيق وإعدادات الجهاز - التي لا يملك سوى iCloud الإذن باستضافتها. وهذا يترك للمستخدمين الاختيار بين الخيار "غير الجذاب" للتوفيق بين حسابات التخزين السحابية المتعددة لتغطية احتياجات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم بشكل كامل، أو راحة خدمة iCloud الكاملة. وتقول الشكوى إن القيود التي فرضتها شركة آبل تعسفية وتعمل على خنق المنافسة.

تنص الشكوى على أن شركة Apple "لا تهيمن لأنها قامت ببناء منتج تخزين سحابي متفوق". "من وجهة نظر الأمان والوظائف، فإن iCloud ليس أفضل (وغالبًا ما يكون أقل شأناً) من منصات التخزين السحابية الأخرى. وبدلاً من ذلك، حققت شركة Apple الهيمنة على السوق من خلال تزوير ساحة اللعب التنافسية بحيث لا يتمكن سوى iCloud من الفوز. تم رفع القضية للتو ولم يتم منحها بعد حالة الدعوى الجماعية، ولكن يمكن لأي شخص يعتقد أنه قد يكون مؤهلاً للمشاركة فيها ملء نموذج على موقع Hagens Berman الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.