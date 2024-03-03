وسام المجد العراقي يتوج بلقب البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

توج فريق وسام المجد العراقي بلقب بطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي أقيمت خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بعد أن نجح في تحقيق الفوز على المستقبل بني غازي الليبي في النهائي، بنتيجة 3/1 ليحقق بذلك وسام المجد اللقب بالنسخة الأولى للبطولة، فيما فاز فريق المستقبل بني غازي بالمركز الثاني.

وتوج فريق الرياض السعودي بالمركز الثالث وذلك عقب تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المصري بنتيجة 3-0 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما أقيمت اليوم مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين السلاوية المغربي والمدينة المنورة السعودي وانتهت لصالح المدينة المنورة بنتيجة 3-2، فيما حصد فريق جيسجرا الرواندي المركز السابع بعد الفوز على محمد بوضياف في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.