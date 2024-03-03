ب 16 ميدالية مصر تسيطر على منصة تتويج الفردي ببطولة إفريقيا للشباب في السلاح

نجح أبطال مصر للسلاح تحت 17 سنة، في تصدر جدول ترتيب الميداليات ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، عقب اليوم الختامي لمنافسات فردي الشباب.

واحتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، فيما تحتل تونس المركز الثاني بواقع ذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات، ويأتي منتخب السنغال في المركز الثالث بواقع فضية وحيدة بينما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الرابع برصيد ميداليتين برونزيتين.

وشهدت منافسات اليوم نجاح أبطال مصر في إضافة 8 ميداليات جديدة لحصيلة الميداليات باليوم الثاني بالبطولة حيث نجح أبطال سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة، في تحقيق 3 ميداليات اليوم عن طريق عبدالرحمن طلبة الذي حصد الميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز على بطل تونس محمد فوشا بنتيجة 15-4 في النهائي، فيما فاز عمرو المعاملي وعمر صالح بالميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي.

وعلى صعيد سلاح السيف للشابات، أضافت كل من نجوى نوفل وخديجة أبوعلم، ميدالية ذهبية وفضية على الترتيب، حيث فازت نجوى بنتيجة 15-12 على خديجة في نهائي مصري خالص.

وتمكنت شابات سيف المبارزة من إضافة 3 ميداليات جديدة حيث حققت لولوة سليمان الميدالية الذهبية، فيما فازت فريدة عبدالحميد بالميدالية الفضية بعد نهائي مصري خالص، بينما حققت هبة الله عمرو الميدالية البرونزية وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة أمس بالحصول على 8 ميداليات أيضا بواقع ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات حيث أقيمت بالأمس منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للشباب بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للشابات تحت 17 سنة.

وبذلك سيطرت مصر على منافسات الفردي ببطولة إفريقيا للشباب -17 سنة وتقام غداً منافسات الناشئين -20 سنة.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.