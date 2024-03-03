«قناة السويس» يحقق قفزة فى الأرباح 121% وزيادة رأس المال 150%

أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك حقق طفرة استثنائية فى معدلات النمو،

حيث ارتفع صافى أرباح البنك لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة 1.04 مليار جنيه بنهاية عام 2022،

محققًا نسبة نمو قدرها 121% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 72% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة ب 1.9 مليار بنهاية بعام 2022

وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 123% ليصل إلى 661 مليون جنيه مصرى بنهاية 2023 مقارنة بـ 296 مليون جنيه مصرى بنهاية 2022 فى حين ارتفع إجمالى إيرادات البنك لتصل إلى 6.2 مليار جنيه مصرى عام 2023 مقابل 3.4 مليار جنيه مصرى عام 2022 بمعدل نمو 82%.

وحقق 38% نسبة نمو بإجمالى الأصول لتصل إلى 102.9 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مدعومًا بزيادة القروض والتسهيلات بنسبة 14%.

كما نجح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 14% لتصل إلى 33.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 14% لتصل إلى 33.4 مليار جنيه مصرى بنهاية 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى بنهاية 2022.

جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى، ما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وارتفع إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 35%، لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 2.8 مليار جنية بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7.0 مليار جنيه بنهاية 2023 والوصول إلى النسب المستهدفة طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

كما بلغت نسبة النمو بأرصدة ودائع العملاء 12% لتصل إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة ب 65.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.

كما نجح البنك فى زيادة رأس المال من 2.0 مليار جنيه ليصبح 5.0 مليار جنيه مصرى بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.

وقد وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به من 5.0 مليار جنيه إلى 10.0 مليار جنيه لتتناسب مع استراتيجية البنك ولتحقيق خطط النمو المستهدفة.

يذكر أن البنك حصل على 14 جائزة خلال عام 2023 منها الانضمام إلى قائمة «فورتشن 500 العربية» والبنك الأسرع نموًا فى افريقيا على قائمة الفايننشال تايمز لعام 2023. وأفضل بنك ضمن قائمة فوريس لأقوى 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية لعام 2023. وجائزة التميز والتحول الهيكلى والأسرع فى إعادة الهيكلة وجائزة البنك الأسرع نموًا فى محفظة قروض الشركات والبنك الأسرع نموًا فى محفظة قروض الأفراد.