LinkedIn Learning تختار التجارى الدولى

اختارت منصة «LinkedIn Learning» البنك التجارى الدولى مصر-CIB، ليصبح أول بنك مصرى، يشارك بقصة نجاحه فى تقديم تجربة تعليمية استثنائية لتعزيز مهارات وخبرات اكثر من 16 ألف طالب جامعى فى مختلف أنحاء مصر لتأهيلهم لسوق العمل.

يأتى ذلك فى ضوء ايمان البنك الراسخ بدوره الفعّال فى تدريب وتطوير العنصر البشرى الذى يُعد من أهم ركائز النجاح لأى مؤسسة، وهو ما يقوى ويدعم مكانة البنك كمنارة تعليمية لتطوير الشباب.

وأتت قصة النجاح كنتاج لتعاون فعال بين «LinkedIn Learning» والبنك التجارى الدولى فى برنامج ال CIB للتدريب الصيفى والذى ارتكز على الابتكارات التكنولوجية فى عدّة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، الـBitcoin، الذكاء بهدف تعريف المتدربين على خصائص العصر الرقمى وأهم مستجداته وتطبيقاته العملية وملاحقة الاتجاهات الإبداعية، وهو ما يُساهم بدوره فى التحول الحتمى لسوق العمل ومهارات الموظفين الجدد المتوقعة.

وقد امتد التعاون بإتاحة منصة «LinkedIn Learning» للبنك مجموعة متنوعة من الدورات والباقات الرقمية من خلال أكثر من 2000 اعتماد يمكن استخدامه من قِبل موظفى البنك التجارى الدولى لتطوير قدراتهم المهنية.