"برنسيس كروز" تستضيف فعاليات يوم المرأة العالمى في دورته بالاقصر





شهدت مدينة الأقصر اليوم، انطلاق فعاليات يوم المرأة العالمى في دورته الرابعة ،والتي تقام هذا العام

بالغردقة والأقصر.

بدأت الفعاليات ا فى مدينة الأقصر بإقامة مأدبة غذاء بأجمل الفنادق العائمة في رحلتهم من الأقصر إلى أسوان، ويشارك في الفعاليات ممثلين عن ١٤ دولة ،هى مصر وفلسطين والأردن والمغرب وتونس وأمريكا وانجلترا وكوسوفو وفرنسا و مونتيجرو و بلغاريا وألبانيا و روسيا و المجر و صربيا ،حيث قامت شركة برنسيس كروز المملوكة لرجل الأعمال إيهاب عبد العال باستضافة المشاركين ولمدة 4 أيام ،فى إطار حرص الشركة علي الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصري .

يشارك فى الاحتفالات عدد من الفنانين ، وبتنظيم من شركة اوستراكا للفنون ويمثلها الفنان محمد حميدة .