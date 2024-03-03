الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة تحضير سلطة سيزر الدجاج

سلطة سيزر الدجاج
سلطة سيزر الدجاج

سلطة سيزر الدجاج من أشهر الأطباق المكسيكسة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ كما تحتوي على مكونات صحية مفيدة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل.

 

طريقة عمل سلطة سيزر الدجاج

المقادير

1 كابوتشا.

 

4 عيش توست محمص.

 

1 كوب زيتون أسود مخلي.

 

1 كوب طماطم شيري.

 

التتبيلة

معلقة كبيرة مايونيز.

 

عصير ليمون.

 

معلقة كبيرة زبادي.

 

أنشوجة.

 

جبنة بارميزان.

 

ثوم مفروم.

 

زيت زيتون.

 

تتبيلة الدجاج.

 

ملح.

 

فلفل.

 

زعتر.

 

ثوم بودر.

 

زيت زيتون.

 

2 صدر دجاج.

 

طريقة التحضير

1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وزيت الزيتون والزعتر والثوم ثم تشوح على الجريل.

 

2- اخلطي كل مكونات التتبيلة في الكبة خلط جيد.

 

3- ضعي الخس مع الطماطم والزيتون والتوست المحمص ثم ضيفي إليها الدجاج المشوي مع التتبيلة وتقدم.

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