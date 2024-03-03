الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل وصفة لعمل فتة الدجاج على الطريقة الشامية

فتة الدجاج
فتة الدجاج

تعتبر فتة الدجاج من الأطباق التي تشتهر بها بلاد الشام ،فهي من الأطباق التي تتعدد فوائدها فضلًا عن احتوائها على سعرات حرارية منخفضة ما يجعلها مناسبة لمتابعي حمية غذائية لخسارة الوزن، لذا وبخطوات سهلة وبسيطة نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

طريقة عمل فتة الدجاج

المقادير

مكعبات كبيرة دجاج.

 

بصل مبشور.

 

زبادي.

 

ثوم.

 

ملح.

 

فلفل.

 

كمون.

 

طحينة.

 

مايونيز.

 

نعناع.

 

ليمون.

 

خبز شامي محمر.

 

صنوبر محمص.

 

أرز أبيض.

 

كزبرة خضراء.

 

طريقة التحضير

- يخلط الزبادي مع الثوم والملح والفلفل والكمون والطحينة والمايونيز والليمون للحصول على صوص الزبادي.

 

- يشوح الدجاج في قليل من الزيت مع البصل والكزبرة.

 

- في طبق التقديم يوضع الأرز وفوقه الدجاج.

 

- ويضاف صوص الزبادي قبل التقديم.

 

- ويزين بالصنوبر وتقدم.

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