اعرفي المكونات.. طريقة عمل كيكة الكراميل في المنزل

يعتبر الكيك من أشهر الحلويات الشهية واللذيذة التى يقبل على تناولها الكثيرون كبارًا وصغارًا نظرًا لمذاقها الشهي، كما تفضلها ربات البيوت تحضيرها لسهولتها وتوافر مكوناتها في كل منزل، لذا نقدم لك خطوات تحضير كيكة الكراميل اللذيذة.

كيكة الكراميل

طريقة عمل كيكة الكراميل

المقادير

2 كوب دقيق

باكو بيكنج بودر

رشة ملح

كوب سكر

نصف كوب سمنه

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب لبن

باكو كريم كراميل بودرة

طريقة التحضير

- اخلطى الدقيق مع الملح والبيكنج بودر

- اخلطى السكر واللبن وبودرة الكريم كراميل والبيض والفانيليا والسمن

- أضيفى خليط الدقيق وقلبى

- صبى الخليط فى صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

- أدخلى الكيكة الفرن حتى تمام النضج

- اتركى الكيكة لتبرد ثم أزيلى الوجة وإسقيها بالكراميل وقدميها