الأحد 03 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تفتح الباب أمام المقيمين من جميع الجنسيات لتقديم طلبات التأشيرات والالتحاق بعائل

الكويت
الكويت

وافقت وزارة الداخلية الكويتية على فتح الباب أمام المقيمين من جميع الجنسيات، لتقديم طلبات التأشيرات والالتحاق عائل.

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وذكرت صحيفة الراي الكويتية اليوم  الأحد  نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية الكويتية أن بعض الجنسيات كانت تحتاج إلى استثناء من وزير الداخلية ومواقفة مسبقة قبل تقديم المعاملة. 

وأفادت الصحيفة بأن تعليمات صدرت اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستقبال المعاملات في جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات من الجنسيات التي كانت تحتاج إلى استثناء مسبق، وهي سبع جنسيات السورية واليمنية والباكستانية والأفغانية والعراقية والإيرانية والسودانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديم يكون من صاحب العلاقة شخصيا حسب عنوان سكنه في البطاقة المدنية، وأن المعاملة تسلك مسلكها الطبيعي مثل معاملات الجنسيات الأخرى، لجهة ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية العادية قبل إصدار التأشيرة.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي تأكيدا على ضرورة تنشيط الاقتصاد، وتصريحات وزير الداخلية السابقة بضرورة فتح الكويت وأن يرى العالم جمالها وثقافتها وأنه ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني.

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