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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظة الجيزة: قطع المياه عن بعض القرى بالصف الثلاثاء المقبل

قطع المياه
قطع المياه

تعلن محافظة الجيزة انه نظراً لحدوث تسرب في الخط قطر ٦٠٠مم المغذي لقرى(  الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان ) بمركز ومدينة الصف الامر الذي يستلزم معه قطع المياه لمدة ١٠ ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساءا يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ الي الساعة الثامنة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ عن القري المشار إليها. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما كلف المحافظ رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات. 
وتشير محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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