الثلاثاء.. "مراسم السلوم للرسم والتصوير" في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني معرض "مراسم السلوم للرسم والتصوير"، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل 5 مارس بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر المعرض حتى الأحد 10 مارس.

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بمحافظة مطروح في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

يأتي المعرض استمرارا لدور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني، قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري، ويضم المعرض أعمال 13 فنانا وفنانة وهم: د. حنفي محمود، د. محمود فوزي، د. محمد ثابت، د. علي حسان، يوسف إبراهيم، محسن أبو العزم، أسامة عبد المنعم، أبو الفتوح البرعصي، عاطف الشافعي، فدوى عطية، عزة إسماعيل، أميرة العطار، أسماء طه.

وتحرص هيئة قصور الثقافة على اختيار بيئات مصرية متنوعة وإقامة ملتقيات بها بمشاركة فنانين متميزين يقوموا بمعايشة البيئة والمناطق المحيطة وزيارة أهم معالمها لإنتاج أعمال فنية تؤكد الثراء والتنوع الكبير للبيئات المصرية.