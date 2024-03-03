استرداد 292 فدان أملاك دولة في حملات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ،تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجاري ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت عن إزالة 84 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، تم إزالة 80 حالة تعدِِ بقريتي ، (بني صامت - السلام) ، إلى جانب استرداد 292 فدان أملاك دولة ، بالإضافة ، إلى إزالة 4 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص.

وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تم استرداد 10 أفدنة خلال حملات التصدي لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، وتم التحفظ على شبكة الري الموجودة داخل الأرض، بالإضافة إلى اللورد والمعدات المستخدمة ، إلي جانب إزالة حالة تعدِِ بالبناء المخالف بالظهير الصحراوى الغربي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، لإزالة كافة التعديات ، وتم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور العاشر علوى بحى غرب ، و حالة بناء أخرى بالدور الخامس علوى ، بحى جنوب وحالة تعدِِ ثالثة بالدور الثامن ، بشارع عمرو بن العاص بالمدينة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.