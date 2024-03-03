غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية سرير مفتاح

تواصل مديريةالصحة بمحافظة المنيا، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا، حيث تنظم المديرية غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية سرير مفتاح، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، على مدار يومين متتاليين 4 و5 مارس الجاري ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

يأتي ذلك بتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات، والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة