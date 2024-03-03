وزير الرياضة ينعي وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق.



وقال الدكتور أشرف صبحي: " كان الراحل أحد المخلصين الذين عملوا على تطوير الرياضة المصرية خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد ولأسرة الرياضة المصرية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويله أهله وذويه الصبر والسلوان.

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