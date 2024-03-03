تعرف على برنامج منافسات اليوم الثاني لبطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم، منافسات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للشابات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للشباب لنفس الفئة العمرية.

ويمثل مصر اليوم في منافسات سيف المبارزة للشابات، كل من لؤلؤة سليمان، فريدة عبدالحميد، سلمى الشيخ وهبة الله عمرو فيما تشارك كل من جنى عبدالعزيز، نجوى نوفل، خديجة أبوعلم ولينا شاهين بمنافسات سلاح السيف

أما منافسات سلاح الشيش للشباب فسيشارك كل عبدالرحمن طلبة، عمر صالح، عمر المعاملي وعمر يوسف.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة أمس بالحصول على 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات حيث أقيمت بالأمس منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للشباب بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للشابات تحت 17 سنة.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.