مدير «الأفروعربية» للطائرة جلوس: بدأنا الإعداد للبطولة منذ شهرين وسعيد بنجاح التنظيم

أكد الدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس أن التجهيز لاستضافة مصر للبطولة بدأ منذ شهرين بتشكيل لجان البطولة التي يعتبر هدفها منذ اليوم الأول تذليل كافة العقبات أمام البعثات المشاركة.

وأوضح أبو العينين أنه تم تسهيل كافة الانتقالات الخاصة للاعبين من ذوي القدرات الخاصة سواء من المطار إلى فندق الإقامة أو إلى ملاعب المباريات، والتدريبات مشددًا على إشادة الوفود المشاركة بحسن الاستقبال و حسن التنظيم.



ووجه أبو العينين الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لدعمهم الكبير للبطولة، بالإضافة للاتحاد الدولي و الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية مؤكدًا أن الجميع لم يبخل بأي شيء لإنجاح البطولة.

وتختتم اليوم الأحد منافسات البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس التي تقام خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري.

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم كامل من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

يذكر أن الفائز بلقب البطولة، سيحصل على 150 ألف جنيه، بينما سيمنح صاحب المركز الثاني 100 ألف جنيه على أن يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 50 ألف جنيه.

وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.