وكالة التعاون الإسبانية ومعهد ثربانتس ينظما منتدى "معاً نتقدم" لإحياء اليوم العالمي للمرأة

تنظم وكالة التعاون الإسبانية في مصر، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني (معهد ثربانتس) بالقاهرة، لقاءً مفتوحاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في مارس من كل عام. وينعقد اللقاء بحضور ألبارو إثرانثو، سفير إسبانيا في مصر، وعدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر، الإثنين 4 مارس الجاري، بمقر معهد ثربانتس بالقاهرة، في تمام الساعة 4:30 مساءً.

يتضمن اللقاء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات على صعيد الحراك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في كلٍ من مصر وإسبانيا؛ فضلاً عن عدد من القضايا الملحة ذات الصلة، لا سيما أشكال العنف المختلفة ضد المرأة والصور المجتمعية النمطية التي لا تزال تؤثر على قدرة النساء على تحقيق التطور الشخصي والمهني. كما تتضمن الفعالية عرض عدد من الأفلام القصيرة المختارة بهذا الصدد.

قال خوسيه مانويل، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، إن "تعزيز المساواة وتمكين النساء هو أحد القيم الجوهرية لإسبانيا وأحد ركائز حضورها الدبلوماسي والثقافي حول العالم لا سيما من خلال مختلف أنشطة معهد ثربانتس، وتتجسد هذه الرؤية من خلال مختلف الأنشطة الثقافية التي تنظم على مدار العام في كافة فروع ثربانتس حول العالم في 45 دولة وفي مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية - إذ يحرص المركز على لعب دور ثقافي ومجتمعي إيجابي في البلدان المضيفة، فضلاً عن تحقيق مبادئ المساواة وإتاحة فرص التمكين على مستوى ممارسات العمل بمختلف مراكز ثربانتس حول العالم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة وبالمجتمع المدني".

