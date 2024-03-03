باي سكاي تستعرض حلولها المبتكرة بالتكنولوجيا المالية في MWC

أعلنت شركة باي سكاي المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، عن مشاركتها في المؤتمر العالمي لمذودي الخدمات وشركات الهواتف الذكية والشركات المهتمة بالتكنولوجيا (MWC) 2024 والذي سيعقد في مدينة برشلونة بأسبانيا علي مدار اربع ايام في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، يأتي هذا المؤتمر كأحد اكثر المؤتمرات تأثيرًا في تكنولوچيا الإتصالات في العالم. تأتي مشاركة باي سكاي في هذا الحدث في إطار استراتيجيتها التوسعية والتي تستهدف التواجد بالمحافل الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا، لضمان وصول خدمات الشركة إلى الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وذلك يعكس حرص باي سكاي المستمر على تقديم حلول مبتكرة لسد الفجوات التي تواجه مستخدمي المدفوعات الإلكترونية والقطاع غير المصرفي حول العالم.

يُعد مؤتمر MWC بمثابة منصة لعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الاتصالات، إضافة إلى كونه فرصة لانطلاق التقنيات والاتجاهات المتطورة الحديثة مثل تكنولوجيا 5G والذكاء الاصطناعي (AI) والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والمدن الذكية وما بعدها. ويقدم المؤتمر لمحة شاملة عن الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي للاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، وتشكيل مسار الابتكار وتطوير الأعمال في هذا القطاع بوجود عشرات الآلاف من كبار المديرين التنفيذيين والشركات العالمية وممثلي الحكومات والدول وشركات التكنولوجيا الرائدة.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: " نؤمن أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تعد فرصة هائلة للتواصل مع كبار اللاعبين في مجال الخدمات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم، ولذلك نعرض اليوم أحدث ما توصلنا إليه من حلول وخدمات، في باي سكاي نهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين والشركات في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية وتأتي مشاركتنا كخطوة لأطلاق خدماتنا المبتكرة في أسواق جديدة في أوربا وأمريكا اللاتينية."

وأشار إلى أن باي سكاي تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الحاليين وخلق فرص جديدة للتعاون مع شركات جديدة.

ولفت إلى أن باي سكاي مستمرة في خططها التي تستهدف توفير أحدث الحلول التكنولوجية لكبرى الشركات في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، والتي تشمل حلول الدفع لهذه الشركات والمؤسسات المالية والتجار والمستهلكين ومقدمي الحلول المبتكرة لتمكين الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.