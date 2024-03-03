دل تكنولوجيز تتعاون مع سوبارو لتعزيز سلامة السائقين

تتعاون شركة سوبارو مع شركة دل تكنلوجيز لتعزيز سلامة السائقين من خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتخزين عالي الأداء. ويعكس هذا التعاون تأثير الذكاء الاصطناعي على إحداث طفرة في قطاع وسائل النقل الأكثر شيوعًا، بهدف تعزيز أمانها من أجل سلامة السائقين والركاب والمشاة.

قال آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية بشركة دل تكنولوجيز: "تقدم شركة سوبارو ابتكارات استثنائية باستخدام البيانات لمساعدة سائقي السيارات ومدهم بسبل الرؤية المختلفة وتحديث الفرامل، وعلى الصعيد الآخر تتولى شركة دل تكنولوجيز مهمة إعداد البنية التحتية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تتيح وحدة تخزين Dell PowerScale للشركات مثل سوبارو إمكانية دمج البيانات وتحليلها واستخدامها لتقديم رؤى مؤثرة تعزز التقدم البشري وتحول الصناعات."

كما ستتمكن شركة سوبارو من تخزين وإدارة واستخدام كمية هائلة من البيانات لتعزيز تطوير برنامج مساعدة السائق EyeSight وستتمكن من توظيف مجموعة مختارة من أنظمة التخزين المتصلة بالشبكة PowerScale. كما يُباع هذا النظام المعروف بـ EyeSight Driver Assist Technology في أكثر من 5.5 مليون سيارة مجهزة ببرنامج EyeSight، ويعمل هذا النظام على مراقبة حركة المرور وتعزيز التحكم في السرعة، كما أنه يحذر السائقين إذا خرجوا عن مسارهم. ويلبي PowerScale الطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات لنمذجة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها، كما يساعد العملاء زيادة حجم السعة وتعزيز الأداء بسهولة ويسر أينما تتواجد بياناتهم.

بالإضافة إلى السالف ذكره، سيتمكن مختبر سوبارو، وهو بمثابة قاعدة تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة سوبارو الذي أُنشئ عام 2020، تخزين بنسبة تصل إلى 1000 ضعف الملفات على أنظمة PowerScale من دل مقارنةً بالأنظمة المستخدمة السابقة. كما تستطيع شركة سوبارو تعزيز تحليل صور الذكاء الاصطناعي من خلال الوصول بسهولة إلى الملفات المخزنة على أنظمة PowerScale المنتشرة في مراكز البيانات في مختبر سوبارو ومكاتب طوكيو، وهو أمر لم يكن ممكنًا في السابق. كما تدعم القدرة على زيادة مساحة نطاق البيانات واستخدامها بمرونة تعزيز إمكانيات نمو الأعمال.

وفي هذا الصدد، قال تاكاشي كاناي، نائب رئيس مختبر سوبارو ومدير قسم تطوير أنظمة مساعدة السائق وقسم الهندسة: "باعتبارنا شركة رائدة بنت سمعتها بناء على ثقة عملائها، نعمل باستمرار على التوسع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الموثوقية والأمان في السيارات لتحقيق الصالح العام. وبرغم تغير متطلبات الأنظمة ووحدات التخزين المتواصل، إلا أننا نؤمن ونثق من أن Dell PowerScale على قدر المسؤولية باعتباره البنية التحتية الأساسية لنظام EyeSight Driver Assist Technology، مما يمكننا من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة السائق."

يعد EyeSight أول نظام في العالم يستخدم تقنية الكاميرا المجسمة، حيث تقدم ميزات مساعدة السائق مثل نظام تفادي الاصطدام، والذي يفعل الفرامل عند اقتراب السيارات وأيضًا يشمل المشاة والدراجات النارية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي Adaptive Cruise Control .

بفضل قدرات التعرف الاستثنائية التي تتيحها تقنية الكاميرا المجسمة، يحصد برنامج EyeSight باستمرار على أفضل التقييمات من الوكالات المستقلة حول العالم، كما ساهم هذا البرنامج مساهمة كبيرة في تعزيز أداء السلامة الوقائية لشركة سوبارو على مر السنين.

ووفقًا دراسة أجرتها شركة سوبارو، والتي أُعدت بناءً على بيانات من المعهد الياباني لأبحاث الحوادث المرورية وتحليل البيانات (ITARDA)، أن معدل حوادث المركبات المجهزة بنظام EyeSight في اليابان يصل إلى 0.06%.

ويمكَن نظام PowerScale من شركة دل، وهو نظام تخزين الملفات الأكثر مرونة وأمانًا وكفاءة في العالم لمساعدة العملاء على تسريع أعباء العمل الحديثة مثل التحليلات والذكاء الاصطناعي، مختبر سوبارو من تقسيم البيانات بسهولة إلى خيارات تخزين أقل تكلفة عبر البيئات السحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة. كما يمكن لمختبر سوبارو البحث بسرعة عن البيانات واسترجاعها عبر هذه المواقع لتعزيز تحليل الصور الثابتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إمكانية تصور البيانات التي يوفرها هذا الحل.