أسر لاعبي الأولمبيا الخاص في افتتاح أول مؤتمر لهم بمشاركة مصر

اتفقت اسر لاعبي الاولمبياد الخاص من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومعهم ممثلا اسر اللاعبين في مصر عبير مصطفى البوغة ونورا احمد،خلال افتتاح مؤتمرهم الإقليمي الأول لأسر اللاعبين المنعقد حاليا بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بمشاركة عشر دول عربية بأن الرياضة كانت البوابة السحرية التي أحدثت تغيير جذري في حياة أولادنا من ذوى الإعاقة الفكرية.

وان ممارستهم الرياضات المختلفة غيرت حياتهم بشكل كبير وساعدتهم بصورة كبيرة في الاندماج مع المجتمع، وتقبل الاخر لهم ، وان مشاركتهم في الألعاب والمسابقات المختلفة ساهمت كثيرا في التغيير في أسلوب حياتهم ، وساهمت في اقامتهم لجسور من العلاقات من الاخرين ، وان تجربة الرياضات الموحدة وهي مشاركة اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية مع غيرهم من غير المعاقين ،كانت شديد الأهمية ، وحققت بالفعل فوائد كثيرة تم رصدها خلال إقامة الألعاب العالمية والإقليمية والمحلية التي لابد من وجود رياضات موحدة بها.

وكانت كلا من نيبال فتوني مديرة عام المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد قد قامتا بافتتاح أولى جلسات المؤتمر بحضور نازك حسين عيسى أحمد مرهون( البحرين ( ، رهف البشري(السعودية) ، مها المصاروة(الأردن (،لمياء زبيب( لبنان)، صديقة الأنصاري (الكويت )، نعيمة حدادي( المغرب ) حليمة بنت محمد بن عبد الله البلوشية ( عمان ) سيف علي سالم علي بن سميدع( الامارات ).



وقامت سميرة العدوى مدير برامج المدارس بالرئاسة الإقليمية قد تحدثت عن المدارس الموحدة ومدارس الابطال مستعرضة أهمية الرياضة في عملية الدمج وقبول الاخر، وإن منذ انطلاق هذا المشروع في العالم وقد حقق الكثير من النتائج الإيجابية من خلال الأنشطة التي تخطت الرياضة الى مختلفة الأنشطة والتي تركت الكثير من الآثار الإيجابية على ذوي الإعاقة الفكرية وأقرانهم من غير المعاقين، وهناك مؤتمرات للشباب القادة داخل المدرسة، وهناك المشاركة الشاملة من خلال يوم رياضي يشارك فيه الجميع.

واجملت سميرة دور المدارس الموحدة و مدارس الأبطال في إنشاء مجتمعات معززة بالدمج ، زيادة الفرص ، بناء الصداقات ، تعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية ، زيادة المشاركة في الرياضات الموحدة ، تطوير فرص القيادة والعمل التطوعي ، المشاركة في شبكة الأولمبياد الخاص .

ثم قام الدكتور محمود فرج خبير اللياقة البدنية بإلقاء محاضرة هامة عن الرياضة واهميتها في حياتنا، وأهمية التدريب في حياة اللاعب، مؤكدا بأن الرياضة إذا ما كانت مهم للأشخاص العاديين فهي أكثر أهمية لذوي الإعاقة الفكرية، وقد كشفت جميع الأبحاث العلمية على الدور الكبير الذي لعبته ممارستهم للرياضة، وساهمت بشكل كبير في تحسين حياتهم في مختلف المجالات، متناولا كيفية دعم اللاعب على مختلف المجالات النفسية والاجتماعية والصحية والغذائية، وأن كل ذلك سوف ينعكس على اللاعب خلال



ثم قامت روبا الجندي مدربة معتمدة بالحديث عن أشقاء اللاعبين ودورهم الهام الذي من الممكن ان يلعبه في حياة شقيقهم اللاعب، وكيفية تفعيل دورهم وكيفية التعامل مع الإرهاق والتغلب عليه وجرى بينها وبين اسر اللاعبين حوارا شيقا حيث استعرضت كل ام مشاركة في المؤتمر تجربتها مع ابنها وكيفية التعامل النفسي معه، وركزت روبا على الشقيق فتحت عنوان ثاني أصعب شيء في رحلتنا الأسرية بعد تربية ابني تربية ابني التاني معاه، وتوقفت في محاضرتها



ثم القت نيبال فتنوني محاضرة عن استراتيجية الاولمبياد الخاص ودور الأسر، ومعايير الجودة للأسر، وكيف وأين تجدون أنفسكم، وان الغد سوف يشهد اجراء انتخابات لاختيار رئيس ونائب رئيس للمجلس.



وحول وسائل التواصل الاجتماعي قامت نادين أبو جبل منسق الاتصالات وتنمية الشراكة بالرئاسة الاقليمية حول شبكات التواصل وأفضل القصص التي تستعرض مسيرة اللاعبين، وتأثير تلك القصص لتسليط الضوء على اللاعبين وأسرهم ، وكيفية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي، وقدمت تجربة حية ألقتها الاء المصري عن تجربتها مع اختها يارا الفتاة التي ولدت كداون وكيف استطاعت أن تخوض تلك التجربة باستصحاب شقيقتها الى حصص التدريب وكيف نمت بينهم علاقة قوية ، الأمر الذي دفعها لعمل صفحة على السوشيال ميديا سجلت خلالها الكثير مما تقوم بها اختها من خلال فيديوهات اعتمدت على كشف الطاقات الإيجابية الكامنة داخل اختها حيث حددت الجمهور المستهدف لها ، واستطاعت أن تحقق تلك الفيديوهات نجاحا كبيرا.

واختتمت امينه الشيشينى وهى معالج أطفال وأخصائي تربوي هذا اليوم بالحديث عن صعوبات التعليم من خلال مشكلة تعرضت لها مع الحساب، وحاولت توفير المجال أمام الأسر لطرح المواضيع التي تقلقهم والإيجابية عليها ، وركزت على أهمية الدمج ، وضرورة أن يتحدث الإنسان عن الصعوبات التي يواجهها، لان في عملية الحديث يبدأ الوصول الى العلاج، واخر الموضوعات لهذا اليوم كانت محاضرة عن دور الاسر ضمن الاولمبياد الخاص وهى عبارة عن جلسة تفاعلية مع أسر اللاعبين. محاضرات.