استنطاق المعالم المملوكية في المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية بالكويت

تنظم دار الآثار الإسلامية بمركز اليرموك الثقافي فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية بالكويت، والذى يُقام خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر مارس الجاري، تحت رعاية المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، وبالتعاون مع دار الآثار الإسلامية بالكويت، بمشاركة باحثين من الكويت وجامعات: شيكاغو الأمريكية، وليج البلجيكية، وكافوسكاري الإيطالية.

وسيشهد المؤتمر جلسات تناقش فيها أوراق بحثية يقدمها الباحثون المشاركون تدور حول استنطاق المعالم المملوكية من آثارٍ ومبانٍ من خلال عرض أحدث الدراسات في هذا المجال.

ويقوم المشاركون على هامش المؤتمر بجولة في المركز الأمريكاني الثقافي للاطلاع على مجموعة الصباح الأثرية، ثم زيارة متحف طارق رجب ومنطقة المباركية.

وتسبق المؤتمر ورشة عمل عن المواد الأثرية المملوكية في مجموعة الصباح الآثارية تبدأ يوم 2 مارس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، على فترتين صباحية ومسائية.