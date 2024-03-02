مفاجأة واتساب.. ميزة جديدة على بعد أيام فقط

واتساب WhatsApp على وشك التغيير بشكل غير معروف. بفضل قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، أصبح تطبيق المراسلة مفتوحًا أمام أطراف ثالثة. ويقول تقرير جديد إنه سيأتي في وقت أقرب مما توقعه العديد من المحللين.

وبينما كان من المعروف أن DMA سيصل في أوائل شهر مارس، إلا أن WhatsApp لم يذكر أي شيء عن موعد امتثاله. في DMA، تم إعلان WhatsApp كتطبيق حارس بوابة، وكان تأثيره الكبير يعني أنه كان عليه فتح الأمور. ومن المفهوم أن هذا يعني أن التطبيق سيضيف صناديق بريد وارد منفصلة لتطبيقات المراسلة المختلفة.



لذلك، إذا كان شخص ما يراسلك عبر Messenger أو Signal أو حتى Apple iMessage، كان على WhatsApp توفير إمكانية ظهور الرسالة في WhatsApp. يا فرحة، لا مزيد من إرهاق عقلك لتذكر الخدمة التي يفضلها أصدقاؤك، فهي ستصل إلى WhatsApp تلقائيًا.

الآن، وفقًا لـ WABetaInfo - الذي يعتبر على نطاق واسع المرجع عندما يتعلق الأمر بكل ما يتعلق بـ WhatsApp - فإن هذه التحديثات التي ستغير قواعد اللعبة في طريقها إلى الظهور.

إليكم ما يقوله الموقع، وبالقراءة بين السطور، يخبرنا بشيء مفاجئ للغاية.

"يستهدف قانون الأسواق الرقمية (DMA) شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير على السوق الرقمية، ويطلب منها تسهيل تواصل المستخدم عبر تطبيقات متعددة. نظرًا لأن ذلك مطلوب بموجب القانون، يجب على WhatsApp تقديم الدعم لمحادثات الطرف الثالث لمستخدمي المنطقة الأوروبية. بفضل الإصدار التجريبي الأخير من WhatsApp لنظام Android 2.24.5.18، والمتوفر على متجر Google Play، اكتشفنا أن WhatsApp يعمل على ميزة التشغيل التفاعلي للدردشة!

وهذا أمر مثير للاهتمام بشكل خاص لأن الكثير من تركيز DMA كان على iPhone، ولكن إصدار Google من WhatsApp هو الذي يعرض هذه التغييرات قريبًا.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن لقطة الشاشة التي يستخدمها WABetaInfo تكشف أن WhatsApp سيسمح للمستخدمين باختيار ما يجب عليهم فعله. تقول الشاشة: "أنت تراسل شخصًا خارج WhatsApp. قد تستخدم تطبيقات الطرف الثالث تشفيرًا مختلفًا من طرف إلى طرف. ويحذر أيضًا من أن التطبيقات الأخرى "قد تتعامل مع بياناتك بشكل مختلف".

مع استمرار الموقع، هناك راحة كبيرة متاحة بهذه الطريقة. "يعد هذا التحرك نحو قابلية التشغيل البيني خطوة مهمة لـ WhatsApp للتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي وتزويد المستخدمين بخيارات اتصال أكثر تنوعًا. سيتمكن المستخدمون في المنطقة الأوروبية من الدردشة مع الآخرين على WhatsApp باستخدام تطبيقات المراسلة المختلفة، حتى لو لم يكن لديهم حساب WhatsApp.