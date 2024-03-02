وفد رفيع المستوى من المجلس الدولى للمطارات يزور مطار القاهرة

على هامش مؤتمر المجلس الدولى للمطارات قام كل من لويس فيليب دى أوليفيرا رئيس المجلس العالمى للمطارات وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولى للمطارات - إقليم أفريقيا، وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا بزيارة لمطار القاهرة الدولى.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أحدث التطورات بمطار القاهرة الدولى حيث شاهد الوفد المشاية الكهربائية التى تربط بين الجراج متعدد الطوابق ومبانى الركاب ‏وتحتوى على 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية ومزودة بعربات اخدم نفسك وعربات الجولف كار، كما تمت زيارة الجراج متعدد الطوابق الذى تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة ‏بمساحة للدور 18000م2 ومساحة إجمالية 90000 متر، بالإضافة إلى ساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أوتوبيس ‏ومينى باص، وزيارة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية التى تم تنفيذها أعلى الجراج متعدد الطوابق ‏بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران. وقد تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة الموبايل واللاب توب تستمد طاقتها من المحطة ‏الشمسية. وفى نهاية الجولة قام الوفد بزيارة مكتب المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، وقد أشاد الوفد بتنظيم الشركة القابضة للمؤتمر بالشكل الذى يليق بمصر كأحد أهم أعضاء المجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا وممثل أفريقيا فى المجلس العالمى للمطارات، كما أشاد الوفد بمدى التطور الذى يتم بمطار القاهرة الدولى ومواكبته لأحدث النظم فى مجال المطارات.